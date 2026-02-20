Alcalde en polémica por regalo a su esposa en San Valentín

Un video que circula en redes sociales ha generado polémica al mostrar a un alcalde mexicano entregando un regalo a su esposa por el Día de San Valentín. La atención no se centró en los obsequios tradicionales, como un oso de peluche gigante o un ramo de flores, sino en un detalle que llamó la atención de los usuarios: el funcionario sostenía lo que parecía un fajo de billetes en la mano, lo que desató cuestionamientos sobre la procedencia del dinero y la exposición de un momento privado.
Se trata de Juan Rivera, jefe edil de Chignahuapan, Puebla, quien fue grabado mientras preparaba la sorpresa para su esposa, Isabel Martínez Peñuñuri. En el clip se observa cómo ambos descienden del segundo piso de la vivienda y la mujer queda sorprendida por el regalo. El video llamó la atención porque el alcalde sostenía en la mano lo que parecía una gran cantidad de dinero que habría formado parte del regalo.
Aunque se trató de un momento íntimo, el video se volvió viral rápidamente, provocando comentarios y especulaciones sobre el origen de los recursos que supuestamente acompañaban el regalo.
Martínez Peñuñuri publicó posteriormente una fotografía en la que aparece con el oso de peluche gigante y un ramo de flores, escribiendo: "Me regalaron el día de ayer 14 de febrero el oso más grande del condado". En esta imagen no se observa el fajo de billetes, lo que aumentó las dudas y la polémica entre los internautas. Minutos después, el video fue eliminado de la cuenta oficial del alcalde.
Alcalde se pronuncia
No es la primera vez que Rivera genera comentarios por ostentación. Medios locales han documentado que utiliza tenis valorados en aproximadamente 27 mil pesos (unos Q12 mil) y que se desplaza en una camioneta Tesla Cybertruck, elementos que también fueron criticados en redes sociales.
En respuesta, el alcalde aseguró mediante un comunicado oficial que el supuesto fajo de billetes era un regalo de su esposa y que "ni siquiera había salido de la envoltura", rechazando que fueran billetes. Rivera criticó que sus detractores se enfocaran en su vida personal y en la de su familia en lugar de en su gestión, concluyendo: "La familia se respeta".