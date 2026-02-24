 Madre respalda identidad therian de su hija
Viral

"Hay que dejarla ser": madre respalda identidad therian de su hija

La inesperada postura de una madre ante el movimiento therian.

Compartir:
Polémica por madre que apoya a su hija en movimiento therian., Captura de pantalla video de X.
Polémica por madre que apoya a su hija en movimiento therian. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

En medio de la polémica que ha generado el crecimiento del movimiento therian en redes sociales, una madre decidió romper el silencio y hablar públicamente sobre la identidad de su hija, quien se identifica como lobo desde hace seis meses. Sus declaraciones, difundidas en TikTok, provocaron reacciones divididas.

La mujer fue entrevistada por el creador de contenido Quike Ramírez, donde explicó que ha optado por darle a su hija el espacio necesario para explorar esta etapa, aunque con límites claros. Según relató, la menor descubrió el término "therian" a través de videos en la plataforma y desde entonces sintió una conexión espiritual con el lobo y la naturaleza.

Conexiones espirituales con animales ha habido toda la vida", afirmó la madre, al señalar que el fenómeno no es nuevo y que, a su juicio, ha sido tergiversado por la forma en que se presenta actualmente en redes sociales. Incluso comparó el movimiento con expresiones juveniles de otras épocas, como los emos, punks o rockeros, argumentando que cada generación desarrolla sus propias formas de identidad.

@quikeramirez_

Niña therian en Plaza Mayor de Torreón | 📍🐺#therian #torreon #parati

♬ sonido original - Quike Ramirez

Madre apoya identidad de niña lobo

La madre aseguró que no ve la identificación de su hija como algo alarmante, sino como una etapa que debe vivirse con acompañamiento y orientación. "Es una etapa donde tienes que dejarlo ser, obviamente también con límites", explicó, al subrayar la importancia de evitar que exista una desconexión total de la realidad.

Asimismo, sostuvo que la clave está en permitir que los niños y adolescentes exploren su identidad con libertad, pero dentro de un entorno de confianza y responsabilidad. Reconoció que probablemente se trate de una fase pasajera, pero insistió en que lo fundamental es brindar apoyo emocional.

Video muestra el momento en que una mujer agrede a participantes en reunión therian

En la grabación se observa cuando elementos de la policía arriban al lugar y detienen a la agresora.

Las declaraciones generaron un intenso debate en redes sociales, donde algunos respaldaron su postura de respeto y acompañamiento, mientras otros cuestionaron que se valide este tipo de identidad en menores de edad.

En Portada

Simulacro Nacional por Sismo 2026: Conred en alerta roja como parte del ejerciciot
Nacionales

Simulacro Nacional por Sismo 2026: Conred en alerta roja como parte del ejercicio

06:22 AM, Feb 24
Xelajú MC llevó a cabo su tradicional cena de aniversariot
Deportes

Xelajú MC llevó a cabo su tradicional cena de aniversario

07:22 AM, Feb 24
Bomberos combaten incendio en bodega de zona 17t
Nacionales

Bomberos combaten incendio en bodega de zona 17

07:45 AM, Feb 24
Muere Robert Carradine, el papá de Hilary Duff en Lizzie McGuiret
Farándula

Muere Robert Carradine, el papá de Hilary Duff en Lizzie McGuire

06:59 AM, Feb 24

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialLiga NacionalSuper BowlEleccionesSeguridadEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos