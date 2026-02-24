Madre respalda identidad therian de su hija

En medio de la polémica que ha generado el crecimiento del movimiento therian en redes sociales, una madre decidió romper el silencio y hablar públicamente sobre la identidad de su hija, quien se identifica como lobo desde hace seis meses. Sus declaraciones, difundidas en TikTok, provocaron reacciones divididas.
La mujer fue entrevistada por el creador de contenido Quike Ramírez, donde explicó que ha optado por darle a su hija el espacio necesario para explorar esta etapa, aunque con límites claros. Según relató, la menor descubrió el término "therian" a través de videos en la plataforma y desde entonces sintió una conexión espiritual con el lobo y la naturaleza.
Conexiones espirituales con animales ha habido toda la vida", afirmó la madre, al señalar que el fenómeno no es nuevo y que, a su juicio, ha sido tergiversado por la forma en que se presenta actualmente en redes sociales. Incluso comparó el movimiento con expresiones juveniles de otras épocas, como los emos, punks o rockeros, argumentando que cada generación desarrolla sus propias formas de identidad.
Madre apoya identidad de niña lobo
La madre aseguró que no ve la identificación de su hija como algo alarmante, sino como una etapa que debe vivirse con acompañamiento y orientación. "Es una etapa donde tienes que dejarlo ser, obviamente también con límites", explicó, al subrayar la importancia de evitar que exista una desconexión total de la realidad.
Asimismo, sostuvo que la clave está en permitir que los niños y adolescentes exploren su identidad con libertad, pero dentro de un entorno de confianza y responsabilidad. Reconoció que probablemente se trate de una fase pasajera, pero insistió en que lo fundamental es brindar apoyo emocional.
Las declaraciones generaron un intenso debate en redes sociales, donde algunos respaldaron su postura de respeto y acompañamiento, mientras otros cuestionaron que se valide este tipo de identidad en menores de edad.