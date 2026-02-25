 Joven therian agrede a persona que la grababa
Viral

Video muestra agresión de joven therian contra persona que la grababa

Therian reacciona con violencia al ser grabada y el momento se vuelve viral.

Polémica en redes joven therian arremete contra persona que la grababa., Captura de pantalla video de TikTok.
Polémica en redes joven therian arremete contra persona que la grababa. / FOTO: Captura de pantalla video de TikTok.

Un video que se volvió viral en TikTok muestra el momento en que una joven identificada como "therian" agrede a otra persona en un parque, luego de notar que la estaban grabando sin su consentimiento.

Según la información difundida en redes sociales, el hecho ocurrió en el Parque Las Riberas, en Culiacán, Sinaloa, México. En las imágenes se observa a la joven usando una máscara de zorro mientras corre entre varias personas hasta acercarse rápidamente a otra mujer que estaba sentada en una jardinera.

De un momento a otro, la joven le jala el cabello y la tira al suelo. En ese instante, una acompañante de la víctima interviene para defenderla. Mientras ocurre el altercado, la joven con la máscara reclama que la estaban grabando, lo que habría provocado su reacción.

@hyedfgjiytg

para los que lo pidieron con el audio original #therian #culiacan🍅 #viral #therians #belico

♬ sonido original - mbgfc

Video supera los cuatro millones de reproducciones 

El video generó miles de comentarios en cuestión de horas y superó los cuatro millones de reproducciones. Las opiniones están divididas. Algunos usuarios condenaron la agresión y señalaron que nada justifica el ataque físico. Otros argumentaron que grabar a alguien sin su permiso también es una falta de respeto.

Los llamados "therian" son personas, en su mayoría jóvenes, que dicen sentirse identificadas con ciertos animales, ya sea de forma espiritual o psicológica. En redes sociales suelen compartir videos usando máscaras o actuando como el animal con el que se identifican.

“Hay que dejarla ser”: madre respalda identidad therian de su hija

La inesperada postura de una madre ante el movimiento therian.

En las últimas semanas el tema ha generado polémica en distintos países, especialmente después de que una madre en Córdoba, Argentina, denunciara que una joven que se identificaba como therian mordió a su hija de 14 años.

Hasta el momento no se ha informado si hubo denuncia formal por la agresión ocurrida en Culiacán.

  • element_2

  • element_2

