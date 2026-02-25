Joven therian agrede a persona que la grababa

Un video que se volvió viral en TikTok muestra el momento en que una joven identificada como "therian" agrede a otra persona en un parque, luego de notar que la estaban grabando sin su consentimiento.
Según la información difundida en redes sociales, el hecho ocurrió en el Parque Las Riberas, en Culiacán, Sinaloa, México. En las imágenes se observa a la joven usando una máscara de zorro mientras corre entre varias personas hasta acercarse rápidamente a otra mujer que estaba sentada en una jardinera.
De un momento a otro, la joven le jala el cabello y la tira al suelo. En ese instante, una acompañante de la víctima interviene para defenderla. Mientras ocurre el altercado, la joven con la máscara reclama que la estaban grabando, lo que habría provocado su reacción.
@hyedfgjiytg
para los que lo pidieron con el audio original #therian #culiacan🍅 #viral #therians #belico♬ sonido original - mbgfc
Video supera los cuatro millones de reproducciones
El video generó miles de comentarios en cuestión de horas y superó los cuatro millones de reproducciones. Las opiniones están divididas. Algunos usuarios condenaron la agresión y señalaron que nada justifica el ataque físico. Otros argumentaron que grabar a alguien sin su permiso también es una falta de respeto.
Los llamados "therian" son personas, en su mayoría jóvenes, que dicen sentirse identificadas con ciertos animales, ya sea de forma espiritual o psicológica. En redes sociales suelen compartir videos usando máscaras o actuando como el animal con el que se identifican.
En las últimas semanas el tema ha generado polémica en distintos países, especialmente después de que una madre en Córdoba, Argentina, denunciara que una joven que se identificaba como therian mordió a su hija de 14 años.
Hasta el momento no se ha informado si hubo denuncia formal por la agresión ocurrida en Culiacán.