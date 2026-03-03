 Video muestra a pareja transportando un colchón en moto
Viral

Video viral muestra a pareja transportando un colchón en motocicleta

Motorista y su acompañante casi provocan accidente al transportar un colchón sin medidas de seguridad.

Captan en video arriesgado traslado de colchón sobre una moto., Captura de pantalla video de X.
Captan en video arriesgado traslado de colchón sobre una moto. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video de poco más de 15 segundos se ha viralizado en redes sociales al mostrar una maniobra tan arriesgada como inusual. Una mujer, en calidad de acompañante, transportando un colchón matrimonial mientras viajaba en una motocicleta.

En las imágenes se observa que el colchón, de color vino, iba colocado entre el motorista y la mujer. Ella, sentada como pasajera, lo sostenía por la parte superior e inferior, apoyándose con una sábana para sujetarlo, pero sin ningún tipo de cuerda o sistema de amarre que garantizara estabilidad. Además, ninguno de los dos llevaba casco de protección.

El momento más crítico ocurre cuando una ráfaga de viento golpea el colchón y hace que la motocicleta pierda estabilidad. El vehículo se ladea peligrosamente y bloquea por segundos el paso de otro motociclista que circulaba detrás. Tanto el conductor como su acompañante estuvieron a punto de caer al asfalto.

Pese al riesgo evidente, logran recuperar el equilibrio y continúan su trayecto.

¿Dónde fue captado el video viral?

Según una denuncia ciudadana, el hecho ocurrió en Medellín, Colombia, y ha generado debate sobre el uso inadecuado de motocicletas para transportar objetos voluminosos.

La normativa de tránsito en ese país establece que solo ciertos vehículos, que cumplen requisitos específicos, están autorizados para el transporte de enseres domésticos. Las personas que realicen este tipo de traslados en medios no permitidos pueden enfrentar multas, inmovilización del vehículo, retención de la carga e incluso sanciones adicionales.

Video capta pelea entre motoristas que paralizó el tránsito en la calzada San Juan

Choque entre motoristas termina en violenta riña en la 30 calle de la calzada San Juan.

Especialistas en seguridad vial advierten que trasladar un objeto de gran tamaño en una motocicleta altera el equilibrio del vehículo y aumenta considerablemente el riesgo de accidente, especialmente ante factores como el viento o maniobras inesperadas.

El incidente, que quedó registrado en video, vuelve a poner sobre la mesa la importancia de respetar las normas de tránsito y priorizar la seguridad en las vías para evitar consecuencias que podrían ser fatales.

