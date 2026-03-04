 Pelea entre motorista y su pareja que termina en disparo
Viral

Video evidencia violenta pelea entre motorista y su pareja que termina en disparo

Video muestra a motorista obligando a su pareja a subir a motocicleta tras disparo.

Imágenes captan a motorista disparando en medio de pelea con su pareja., Captura de pantalla video de X.
Imágenes captan a motorista disparando en medio de pelea con su pareja. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video de una cámara de seguridad registró el instante en que un motorista le dispara a una mujer, aparentemente su pareja sentimental, en plena vía pública de Buenos Aires, Argentina. La grabación, que circula ampliamente en redes sociales, ha generado indignación por la violencia evidenciada.

En las imágenes se observa cómo el hombre y la mujer llegan a bordo de una motocicleta a un vecindario y se estacionan frente a un domicilio. Ambos descienden del vehículo y, casi de inmediato, comienza una acalorada discusión.

El sujeto adopta una actitud agresiva y empieza a reclamarle a la mujer mientras ella solloza e intenta defenderse sin lograr responder con claridad. En el video se aprecia que la mujer se lleva las manos a la cabeza en señal de angustia. En medio del altercado, el hombre la jalonea del cabello cuando ella intenta acercarse.

Te voy a matar", se escucha que le grita el motorista. "¿Me vas a poner los cuernos a mí?", reclama en tono violento, en alusión a una supuesta infidelidad.

La discusión escala rápidamente. Segundos después, se oye un disparo. Algunos medios locales señalaron que el hombre habría accionado el arma hacia el suelo con la intención de amedrentarla. Sin embargo, en la grabación se observa a la mujer visiblemente alterada y rengueando al caminar, lo que hace presumir que el impacto pudo haber rozado su pierna.

Tras el disparo, el motorista obliga a la mujer a subir nuevamente a la motocicleta. Ambos abandonan el lugar, y hasta el momento se desconoce si fue trasladada a un centro asistencial o cuál fue el desenlace del incidente.

Difunden imágenes para identificar al motorista 

El video acumula miles de visualizaciones y ha provocado una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios condenan la violencia ejercida por el hombre. Según trascendió, el vecino que captó las imágenes decidió difundirlas con la intención de que las autoridades identifiquen al agresor y se brinde protección a la víctima.

