 Video muestra a adolescente que dispara a motorista
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Video muestra a adolescente que dispara a motorista para robarle su vehículo

Graban momento en que un adolescente intercepta a un motorista, lo derriba y le dispara en una pierna para despojarlo de su moto.

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Imágenes virales evidencian asalto armado contra motorista en plena vía., Captura de pantalla video de X.
Imágenes virales evidencian asalto armado contra motorista en plena vía. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula en redes sociales ha generado conmoción al mostrar el momento en que un adolescente armado intercepta a un motorista, lo derriba y le dispara en una pierna para despojarlo de su motocicleta en la localidad de Lomas de Zamora, en Argentina.

El asalto ocurrió a plena luz del día, aproximadamente al mediodía, en medio del tránsito y ante la vista de varios testigos, lo que ha provocado alarma entre vecinos y usuarios de redes sociales tras la difusión de las imágenes.

De acuerdo con reportes de medios locales, la víctima se conducía en una motocicleta de mediana cilindrada cuando fue interceptada por al menos dos delincuentes que se movilizaban en otra moto. En la grabación se observa cómo uno de los asaltantes, aparentemente menor de edad, desciende y amenaza al conductor para obligarlo a entregar el vehículo.

Segundos después, el adolescente empuja al motorista, lo hace caer al suelo y le dispara en una pierna, tras lo cual toma la motocicleta y huye del lugar. Su cómplice escapa en el vehículo en el que inicialmente se transportaban, tomando una dirección que no ha sido precisada por las autoridades.

Víctima quedó herida en la vía pública

En las imágenes también se aprecia al motorista herido, sentado en una banqueta y siendo auxiliado por otro hombre mientras esperaba la llegada de los cuerpos de socorro. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

Pese al aviso inmediato a las autoridades y al despliegue policial en la zona, los responsables no fueron detenidos en el momento del ataque.

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Investigación continúa en curso

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI), que informó que hasta ahora los autores del robo no han sido identificados ni capturados.

Las autoridades trabajan en el análisis de las cámaras de seguridad municipales y privadas del sector, así como en la recopilación de testimonios que permitan ubicar a los responsables y determinar la identidad y grado de participación del menor implicado en el violento asalto.

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