Momento en que avión se estrella contra camión de bomberos

Un video difundido en redes sociales captó el momento exacto en que un avión de Air Canada Express se estrelló contra un camión de bomberos en la pista del aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, Estados Unidos (EE. UU.), accidente que dejó como saldo dos pilotos muertos y más de 40 personas heridas.
El incidente ocurrió poco antes de la medianoche del domingo 22 de marzo, cuando la aeronave regional, procedente de Montreal, realizaba su aterrizaje en una de las pistas principales. De acuerdo con los primeros reportes, el camión de bomberos se desplazaba por la zona para atender otra emergencia cuando se produjo la colisión.
Las imágenes que circulan muestran al avión avanzando a velocidad de aterrizaje y, segundos después, impactando de frente contra el vehículo de emergencia. Tras el choque, la parte delantera de la aeronave quedó completamente destruida, evidenciando la fuerza del impacto.
Los fallecidos
El avión involucrado era un CRJ-900 operado por Jazz Aviation para Air Canada Express. A bordo viajaban 72 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación. Como consecuencia del accidente, el capitán y el primer oficial fallecieron en el lugar, ya que la cabina fue la zona más afectada por el golpe. En tanto, 41 personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales cercanos, donde varias permanecen bajo atención médica.
Tras el siniestro, las autoridades aeroportuarias ordenaron el cierre inmediato del aeropuerto LaGuardia para facilitar las labores de rescate, atención a los heridos y peritajes. Las operaciones se reanudaron de manera gradual horas después, una vez que la pista fue despejada y se consideró segura para el tránsito aéreo.
Además del video, también se filtró un audio de la torre de control en el que se escucha a un operador advertir al conductor del camión que se detuviera, lo que sugiere que el riesgo fue detectado instantes antes del impacto, aunque no pudo evitarse.
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ya inició una investigación para determinar las causas del accidente. Entre las principales líneas de investigación se analizan posibles fallas de coordinación en la pista y errores de comunicación entre el personal de tierra y la torre de control.
Air Canada expresó sus condolencias a las familias de los pilotos fallecidos y aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.