 Video filtrado: Aficionado muere en el Estadio Banorte
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Filtran video de cómo habría caído la persona: Muere aficionado en un estadio en México

La previa del México vs Portugal se vio marcada por la tragedia tras la muerte de un aficionado en el Estadio Banorte, hecho que ha generado conmoción en redes sociales.

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Estadio, Estadio
Estadio / FOTO: Estadio

Una noche que prometía ser histórica para el fútbol terminó marcada por la tragedia en México.  Un aficionado perdió la vida en el Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca, minutos antes del partido amistoso entre México y Portugal.

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el hombre se encontraba en la zona de palcos cuando intentó descender del segundo nivel al primero por la parte externa del inmueble.  El intento terminó en una caída hasta la planta baja, lo que provocó heridas mortales pese a la rápida intervención del personal médico del estadio.

Tras confirmarse el fallecimiento, en redes sociales comenzó a circular un video que presuntamente recrea cómo habría ocurrido el accidente.  El material, que incluso fue señalado como una dramatización generada con inteligencia artificial, generó indignación entre usuarios que consideraron inapropiado difundir imágenes relacionadas con la tragedia.

Según versiones difundidas por periodistas locales, el aficionado habría intentado acortar el camino hacia otra zona del estadio, lo que lo llevó a escalar una estructura exterior antes de perder el equilibrio. Las autoridades indicaron que la persona presuntamente se encontraba en estado de ebriedad al momento del incidente.

Más del trágico incidente en el estadio

La Fiscalía capitalina inició una investigación para esclarecer lo ocurrido, incluyendo el análisis de cámaras de seguridad y testimonios de testigos presentes en el lugar.  Hasta el momento, no se han confirmado responsabilidades adicionales relacionadas con el accidente.

El partido entre México y Portugal se llevó a cabo como estaba programado, finalizando con un empate sin goles, en el marco de la reinauguración del estadio que será sede del Mundial 2026.

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Este recinto hará historia al convertirse en el primero en albergar partidos de tres Copas del Mundo diferentes: 1970, 1986 y 2026. El fallecimiento del aficionado generó conmoción entre los asistentes y en redes sociales, donde aficionados expresaron su solidaridad con la familia del joven.

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