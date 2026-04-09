Papa León XIV sorprende con truco de baloncesto

Un momento inusual y llamativo protagonizado por el Papa León XIV se ha vuelto viral en redes sociales, luego de que fuera captado intentando un truco de baloncesto durante un encuentro en la Plaza de San Pedro.
El hecho ocurrió mientras el pontífice recibía a los Harlem Globetrotters, reconocidos mundialmente por combinar deporte, espectáculo y comedia. Durante la reunión, los jugadores le entregaron camisetas como obsequio y compartieron algunos de sus característicos trucos.
En el video, uno de los integrantes del equipo hace girar un balón de baloncesto sobre su dedo y, en un gesto lúdico, toma la mano del papa para colocar el balón en su dedo, logrando que este también lo sostenga en movimiento por unos instantes. La escena desató reacciones positivas en redes sociales, donde usuarios destacaron la cercanía y espontaneidad del líder religioso.
Los Harlem Globetrotters, fundados en 1926, han disputado más de 26 mil partidos en 124 países y territorios, llevando su estilo único de entretenimiento deportivo a audiencias de todo el mundo.
Un momento distendido en medio de tensiones globales
La escena ocurre en un contexto internacional marcado por recientes tensiones en Medio Oriente. Días atrás, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un cese al fuego en Irán, lo que generó un breve respiro en la situación geopolítica.
Sin embargo, el papa León XIV fue crítico ante declaraciones del mandatario estadounidense sobre posibles acciones contra ese país, calificándolas como "realmente inaceptables" y recordando que cualquier ataque a infraestructura civil contraviene el derecho internacional.
Desde su residencia en Castel Gandolfo, el pontífice hizo un llamado a rechazar la guerra y promover la paz, instando a ciudadanos y líderes políticos a evitar una escalada del conflicto. El video viral, en contraste, muestra un momento de ligereza en medio de un escenario global complejo.