 Tres jóvenes mueren en un río mientras posaban para fotos
Viral

Video capta cómo tres jóvenes mueren en un río mientras posaban para fotos

Adolescente registra en video los últimos momentos de sus amigas en un río.

Compartir:
Los cuerpos de las menores ahogadas ya fueron recuperados., Captura de pantalla video de Facebook.
Los cuerpos de las menores ahogadas ya fueron recuperados. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.

Un video que circula en redes sociales ha generado conmoción internacional al mostrar el momento exacto en el que tres adolescentes murieron ahogadas en un río de la India, mientras realizaban una sesión de fotos para redes sociales.

El hecho ocurrió la tarde del jueves 9 de abril en la cascada de Mulagummi, ubicada en las colinas de Ananthagiri, una reserva ecológica del distrito de Vikarabad, en el estado de Telangana. De acuerdo con reportes oficiales, cuatro adolescentes se encontraban de paseo en el lugar y decidieron ingresar al río sin conocer los riesgos.

La grabación, realizada por una de las jóvenes cuya identidad no fue revelada, muestra cómo tres de sus amigas entran al agua en medio de risas y aparente tranquilidad. Sin embargo, la situación cambia en cuestión de segundos cuando la fuerte corriente comienza a arrastrar a una de ellas.

En un intento desesperado por ayudarla, las otras dos adolescentes también son vencidas por la corriente. Ninguna sabía nadar, lo que provocó que las tres quedaran atrapadas y murieran ahogadas.

Recuperan los cuerpos de las adolescentes 

Según informaron las autoridades, la joven que grabó el video también ingresó al río para intentar rescatarlas, pero fue auxiliada por personas que se encontraban en el área antes de que corriera la misma suerte. Posteriormente, fue trasladada a un centro asistencial.

Tras el incidente, equipos de rescate desplegaron un operativo que permitió recuperar los cuerpos horas después. Las víctimas fueron identificadas como Trisha, de 17 años, y Ratnakumari y Pavitra, ambas de 16.

Autoridades locales señalaron que en la zona existen advertencias visibles sobre el peligro de la corriente y las rocas resbalosas. Asimismo, confirmaron que se abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

En Portada

MP responde a Arévalo sobre Porras: es idónea para continuar al frente de la instituciónt
Nacionales

MP responde a Arévalo sobre Porras: "es idónea para continuar al frente de la institución"

10:00 PM, Abr 13
Gobierno insta a cortes a resolver amparos sobre elección de rector en la Usact
Nacionales

Gobierno insta a cortes a resolver amparos sobre elección de rector en la Usac

03:08 PM, Abr 13
Contraloría presenta denuncias tras auditorías en Usact
Nacionales

Contraloría presenta denuncias tras auditorías en Usac

03:55 PM, Abr 13
Comunicaciones anuncia lesión de Marco Domínguezt
Deportes

Comunicaciones anuncia lesión de Marco Domínguez

01:23 PM, Abr 13
Xelajú MC anuncia cambios en su plantillat
Deportes

Xelajú MC anuncia cambios en su plantilla

01:00 PM, Abr 13

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalLiga NacionalNoticias de GuatemalaEE.UU.IránEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos