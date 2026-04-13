Tres jóvenes mueren en un río mientras posaban para fotos

Un video que circula en redes sociales ha generado conmoción internacional al mostrar el momento exacto en el que tres adolescentes murieron ahogadas en un río de la India, mientras realizaban una sesión de fotos para redes sociales.
El hecho ocurrió la tarde del jueves 9 de abril en la cascada de Mulagummi, ubicada en las colinas de Ananthagiri, una reserva ecológica del distrito de Vikarabad, en el estado de Telangana. De acuerdo con reportes oficiales, cuatro adolescentes se encontraban de paseo en el lugar y decidieron ingresar al río sin conocer los riesgos.
La grabación, realizada por una de las jóvenes cuya identidad no fue revelada, muestra cómo tres de sus amigas entran al agua en medio de risas y aparente tranquilidad. Sin embargo, la situación cambia en cuestión de segundos cuando la fuerte corriente comienza a arrastrar a una de ellas.
En un intento desesperado por ayudarla, las otras dos adolescentes también son vencidas por la corriente. Ninguna sabía nadar, lo que provocó que las tres quedaran atrapadas y murieran ahogadas.
Recuperan los cuerpos de las adolescentes
Según informaron las autoridades, la joven que grabó el video también ingresó al río para intentar rescatarlas, pero fue auxiliada por personas que se encontraban en el área antes de que corriera la misma suerte. Posteriormente, fue trasladada a un centro asistencial.
Tras el incidente, equipos de rescate desplegaron un operativo que permitió recuperar los cuerpos horas después. Las víctimas fueron identificadas como Trisha, de 17 años, y Ratnakumari y Pavitra, ambas de 16.
Autoridades locales señalaron que en la zona existen advertencias visibles sobre el peligro de la corriente y las rocas resbalosas. Asimismo, confirmaron que se abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.