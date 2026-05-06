 Conductor dañó camión, intentó huir y su carro no arrancó
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VIDEO: automovilista dañó un camión, intentó huir pero su carro no arrancó

Captan el momento en que un conductor agrede al piloto de un camión con un bate en pleno tránsito de la capital.

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Intentó darse a la fuga tras romper el vidrio de un camión., Captura de pantalla video de X.
Intentó darse a la fuga tras romper el vidrio de un camión. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula en redes sociales ha generado múltiples reacciones al evidenciar un altercado vial protagonizado por el piloto de un camión y un automovilista en plena circulación en la Ciudad de Guatemala.

Las imágenes, captadas por el acompañante del conductor del vehículo de carga, muestran el momento en que un sujeto detiene su automóvil en medio de la vía, desciende portando un bate y golpea el vidrio del lado del piloto del camión, causándole daños.

Tras el incidente, ambos conductores intercambian insultos en medio del tránsito. Sin embargo, la situación toma un giro inesperado cuando el automovilista intenta darse a la fuga tras provocar los daños, pero su vehículo no arranca.

En el video se observa cómo otro usuario de la vía se acerca para ayudar a empujar el automóvil, lo que ha generado diversas reacciones entre internautas, quienes cuestionan tanto la agresión inicial como la posterior ayuda brindada.

Hasta el momento, se desconoce qué originó la discusión entre ambos conductores, así como la ubicación exacta donde se registraron los hechos. En las imágenes tampoco se observa la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ni de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

Sanciones por conductas agresivas en la vía pública 

Autoridades de tránsito han reiterado que este tipo de conductas en la vía pública puede acarrear consecuencias legales. Según la PNC, si los involucrados son sorprendidos en el momento, pueden ser puestos a disposición de un juez por alterar el orden público. En caso de que el incidente sea denunciado posteriormente, corresponde al Ministerio Público iniciar las investigaciones.

Además, este tipo de acciones puede derivar en sanciones económicas que oscilan entre Q500 y Q5 mil, dependiendo de la gravedad del caso.

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Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a mantener la calma ante cualquier percance vial y evitar reacciones violentas que puedan poner en riesgo la integridad de otras personas.

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