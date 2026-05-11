 Momento en que mujer enfrenta y retiene a robacelulares
Viral

Cámara capta el momento en que mujer enfrenta y retiene a robacelulares

Mujer confronta a robacelulares tras ser atacada por la espalda.

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Mujer enfrenta y retiene a robacelulares., Captura de pantalla video de X.
Mujer enfrenta y retiene a robacelulares. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video de cámaras de seguridad se viralizó en redes sociales tras registrar el momento en que una joven fue atacada por un robacelulares que la siguió por varias calles hasta sorprenderla por la espalda para intentar robarle su teléfono móvil en Bogotá, Colombia.

En las imágenes se observa cómo el sujeto acelera el paso detrás de la víctima y, al alcanzarla, la toma por sorpresa e intenta arrebatarle la bolsa donde llevaba su dispositivo móvil. Sin embargo, la mujer reacciona de inmediato y se resiste al asalto, generando un forcejeo en plena vía pública.

Pese a que el agresor logra quitarle el celular en un primer momento, la víctima no se detiene y continúa sujetándolo, lo que impide su huida. La escena se traslada a la calle, donde ambos continúan forcejeando mientras el sujeto intenta escapar.

El hecho llamó la atención de transeúntes y vecinos del sector, quienes al percatarse de la situación intervinieron rápidamente para auxiliar a la joven. Varios ciudadanos lograron rodear y retener al presunto delincuente hasta la llegada de las autoridades.

Robacelulares fue detenido y puesto a disposicón de la fiscalía

Minutos después, unidades de la policía local arribaron al lugar y procedieron con la captura del hombre, quien fue trasladado para ser puesto a disposición de la Fiscalía y responder por el delito de hurto.

Las autoridades confirmaron que la rápida reacción de la comunidad y la denuncia inmediata permitieron la detención del sospechoso, además de destacar la importancia de los sistemas de videovigilancia que captaron todo el incidente.

El video ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios han resaltado la valentía de la víctima al enfrentar al agresor y evitar que escapara con sus pertenencias.

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