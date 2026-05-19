Grave accidente en gimnasio durante rutina de press de banca

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un hombre sufre un accidente mientras realizaba una rutina de levantamiento de pesas en un gimnasio de China, cuando una barra con discos cae sobre su pecho.
En la grabación se aprecia cómo, debido al esfuerzo y la falta de control del peso, la barra con discos cae directamente sobre el pecho del hombre, quien no logra sostenerla con sus brazos.
Segundos después del impacto, la barra se desliza hacia la zona del cuello, provocando que el hombre comience a presentar señales de asfixia, mientras lucha por liberarse en medio de la emergencia.
A pesar de la gravedad del momento, el afectado logra reaccionar rápidamente y realiza una maniobra que le permite escapar del peso y evitar una tragedia mayor, todo esto sin que las personas cercanas se percataran de lo que estaba ocurriendo.
Tras liberarse, el hombre logra incorporarse, aunque el incidente pudo haber tenido consecuencias fatales.
Video genera debate sobre seguridad en gimnasios
La difusión del video generó una fuerte discusión en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la falta de precauciones al realizar este tipo de ejercicios, señalando la importancia de utilizar soportes de seguridad o contar con un acompañante durante levantamientos de alto riesgo.
Otros destacaron la ausencia de reacción de las personas presentes en el gimnasio, mientras que algunos atribuyeron el accidente a una ejecución incorrecta del ejercicio, resaltando la necesidad de supervisión profesional durante las rutinas.
Hasta el momento no se ha confirmado el estado de salud del hombre, aunque en el video se observa que logró ponerse de pie tras el incidente. Sin embargo, no se descarta que pudiera haber sufrido lesiones internas derivadas del impacto de la barra sobre su pecho y cuello.