Guatemaltecos se van a los golpes tras la final del Mundial

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que terminó con la victoria del combinado español, provocó enfrentamientos entre aficionados en Guatemala. En redes sociales circulan videos que muestran a seguidores de ambas selecciones protagonizando peleas en distintos puntos del país.
Uno de los incidentes ocurrió en una plaza comercial de Escuintla, donde testigos grabaron el momento en que varios aficionados comenzaron a golpearse entre sí. En las imágenes se observa a personas que portaban camisolas de Argentina y España mientras intercambiaban agresiones en un área donde también se encontraban familias y otros visitantes.
El enfrentamiento ocurrió en un espacio privado y, aparentemente, personal de seguridad intervino para controlar la situación y evitar que la pelea continuara. La grabación generó diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron que la rivalidad deportiva terminara en violencia.
Altercado en Boca del Monte
Otro altercado fue registrado en Boca del Monte, Villa Canales. Según las imágenes difundidas, aficionados de ambas selecciones se enfrentaron a golpes en plena vía pública, aparentemente en las cercanías del mercado de la localidad.
En la grabación se observa a varios hombres involucrados en la pelea, mientras otras personas permanecen cerca y observan el enfrentamiento. La situación comenzó a detenerse cuando se escuchó la aproximación de una patrulla policial. Tras advertir la presencia de los agentes, los involucrados dejaron de agredirse.
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Los videos se viralizaron después de la final disputada entre Argentina y España, que terminó con triunfo de la selección española. Aunque el futbol suele generar celebraciones y rivalidades entre aficionados, las imágenes provocaron críticas debido a que las diferencias deportivas terminaron en agresiones físicas.
Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas o heridas de gravedad por estos enfrentamientos.