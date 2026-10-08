Aterrador momento en vivo de una tiktoker que impactó

Una transmisión en vivo de una joven tiktoker hondureña se volvió viral en redes sociales luego de que un extraño lamento interrumpiera el momento en que promocionaba su emprendimiento de ropa durante la madrugada.
El episodio ocurrió el pasado 6 de octubre, cuando la creadora de contenido Yoli Varela realizaba un en vivo. Todo transcurría con normalidad hasta que, de manera repentina, se escuchó un inquietante sonido de fondo que sorprendió a la joven.
En el fragmento de la transmisión que posteriormente comenzó a circular en redes sociales, se observa cómo Varela cambia de semblante al escuchar el sonido. Su reacción genera aún más inquietud entre quienes han reproducido el video, ya que pocos segundos después decide finalizar la transmisión.
Ya me voy, hey", fueron las últimas palabras que pronunció antes de terminar el live.
¿Lamento de La Llorona?
El video rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas, entre ellas X, donde usuarios debatieron sobre el posible origen del sonido que se escucha durante la transmisión.
Algunos internautas aseguraron que el lamento tiene similitud con el que, según la tradición popular, se atribuye a La Llorona, una figura del folclore hispanoamericano cuya leyenda habla de una mujer que vaga durante la noche en busca de sus hijos.
Sin embargo, otros usuarios se mostraron escépticos y plantearon explicaciones diferentes. Entre las teorías mencionadas está la posibilidad de que se tratara del chillido de un gato, algún otro sonido del entorno o incluso una grabación o montaje.
Hasta el momento, no se ha confirmado el origen del sonido que aparece en la transmisión, por lo que el video continúa generando opiniones divididas entre quienes consideran que se trató de un fenómeno paranormal y quienes buscan una explicación convencional.
La reacción de la joven y el misterioso audio han convertido el fragmento en uno de los videos que más comentarios ha generado en redes durante los últimos días.