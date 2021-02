Revelan imágenes de Chris Hemsworth en “Thor: Love and Thunder”

Australia ya recibió al elenco de “Thor: Love and Thunder“, encabezado por Chris Hemsworth, quien interpreta al Dios del Trueno y de quien se filtraron las primeras imágenes del rodaje.

Esta cinta, dirigida por Taika Waititi, se graba en Oceanía y varios medios de comunicación y populares cuentas de las redes sociales revelaron algunas fotos durante las grabaciones.

Los actores y el resto del staff se reunieron en el set, ahí vemos al actor australiano, a Star-Lord (Chris Pratt), Nebula (Karen Gillan) y Kraglin (Sean Gunn).

Nouvelles photos de tournage de ‘Thor: Love and Thunder’.

On y aperçoit Chris Hemsworth, Chris Pratt, Karen Gillan et Sean Gunn (Kraglin).

Le tournage se poursuit à Sydney et la sortie est prévue le 4 mai 2022.

(Source: https://t.co/NZkDXD5XXk). pic.twitter.com/aDbWW0I0p8

— Le QG des Supers (@LeQGdesSupers) February 1, 2021