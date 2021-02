Ligan a proceso a sospechoso de asesinar a familia en Chiquimula

El Ministerio Público (MP) informó este martes que Juan Ángel Pérez García, el principal sospechoso de matar a cinco miembros de una familia en Chiquimula, fue ligado a proceso penal.

“Esto se logró gracias a la investigación y prontas diligencias de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio”, indicó el departamento de Comunicación del ente investigador.

Añadió que se presentaron los indicios correspondientes ante el Juzgado de Primera Instancia Penal de Chiquimula, que determinó que podría haber cometido el delito de asesinato.

En ese sentido, se deberán ampliar las investigaciones sobre el caso.

La fiscalía tendrá un plazo de dos meses para la presentación del acto conclusivo correspondiente.

#EUInternacionales Tres niños y dos adultos fueron asesinados con arma blanca el pasado 13 de febrero.https://t.co/RYSNBoKX8s — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 16, 2021

Múltiple crimen

Cinco integrantes de una familia, incluidos dos adultos, dos adolescentes y un niño, fueron asesinados con arma blanca el pasado 13 de febrero de 2021.

Fueron agredidos por desconocidos que ingresaron a su vivienda, ubicada en el caserío El Pinal, aldea Liquidámbar, municipio de Concepción Las Minas, Chiquimula.

Pérez García, de 27 años, fue detenido ayer bajo señalamientos de haber participado en el múltiple crimen.

Edgar Gómez, de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, señaló que para esclarecer este caso cuentan con elementos obtenidos durante los allanamientos de inspección, registro y secuestro de evidencia.

Además, con declaraciones testimoniales y pericias practicadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Mientras tanto, Berónica de León, jefa de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, indicó que continúan las pesquisas y que se buscará que los responsables respondan ante la justicia.

“No podemos dejar impune un caso en donde hay un niño decapitado, donde hay niñas que estaban durmiendo cuando fueron atacadas vilmente”, enfatizó.

#NACIONALES Entre las víctimas hay tres niños y dos adultos.https://t.co/veeDKXONq2 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 12, 2021

Violencia contra menores

Recientemente se han dado en el país una serie de crímenes contra menores de edad que han llevado a la ciudadanía a exigir respuestas a las autoridades.

En enero fue violada y asesinada una niña de tres años en Escuintla. En febrero, otra menor de ocho años murió estrangulada en Petén.

A estos casos se suma la matanza de la familia en Chiquimula.

Ayer, el Ministerio Público brindó una conferencia de prensa en donde los titulares de distintas fiscalías expusieron los avances en las investigaciones de este tipo y las que involucran violencia contra las mujeres.

En tanto, la Policía Nacional Civil ha difundido un llamado en redes sociales en el que ha destacado que “las niñas y los niños no se tocan, no se golpean, no se abusan y no se matan”.