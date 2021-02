Georgina Rodríguez muestra sus provocativas curvas al posar sin ropa

Georgina Rodríguez ha vuelto a dar de qué hablar por ser la protagonista de la portada de la famosa revista “InStyle España“.

El famoso medio de comunicación ha dado a conocer una parte de la provocativa sesión de fotografías que le realizaron a la hermosa novia de Cristiano Ronaldo.

“Este número InStyle de marzo viene lleno de tendencias, ideas y color para una primavera que recupera el optimismo. Y nada mejor que Georgina para protagonizarlo. La celebrity nos desvela cómo es de verdad esa vida que intuimos en su Instagram con más de 23 millones de seguidores”, promociona la cuenta de Instagram de InStyle Espana.

“Es cierto que no siempre he brillado por mi belleza, pero siempre he sido feliz”, es la frase que se puede leer junto a una extraordinaria fotografía en la que la argentina aparece posando con un conjunto negro decorado con preciosos cristales.

En la fotografía se ve a Georgina totalmente desnuda y tapar sus partes íntimas con un bolso.

“Me lo hacéis todo más fácil; así da gusto”, dijo Georgina Rodríguez durante la sesión de fotos. “Recién llegada de Turín, donde vive habitualmente, nos demostró que posar ante la cámara se le da mejor que bien”, escriben en el reportaje de InStyle.

También le puede interesar: ►Aunque lució muy sensual, Selena Gomez decepciona en Premio Lo Nuestro