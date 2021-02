Guatemala y otros 36 países aprobaron el uso de la vacuna Sputnik V, de origen ruso, para combatir a la cepa del COVID-19.

Así lo destacó el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) en su cuenta oficial de Twitter.

Por medio de la referida red social, el fondo soberano de inversión de Rusia indicó que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) le dio a conocer que el medicamento sería utilizado en el país.

K. Dmitriev, RDIF CEO: An important milestone today: over 1.1 bn people live in 37 countries, where #SputnikV got emergency authorization. We’ll continue working with LatAm, N. America, Europe, Africa, MidEast & Asia to save lives and restore economies. Together we are stronger✌ pic.twitter.com/O42Q0RBfzN

Según el RDIF, la vacuna rusa fue aprobada por el Estado guatemalteco por medio de un procedimiento de autorización de uso de emergencia.

De esa cuenta:

Además, se indicó que:

Entre las naciones que figuran en el listado se encuentran:

Estos países suman más de 1.1 mil millones de personas que tendrían acceso al medicamento contra la pandemia.

Kirill Dmitriev, director ejecutivo del RDIF explicó que:

Las autoridades sanitarias esperan que este jueves 25 de febrero ingrese al país una donación de vacunas contra el nuevo coronavirus que el Estado de Israel puso a disposición de la ciudadanía.

Además, también se mantienen diálogos con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el traslado de otro cargamento.

Cada cargamento corresponde a una diferente casa de fabricación de vacunas contra el COVID-19.

De esa cuenta, el país tendría los medicamentos producidos por las tres farmacéuticas más importantes.

#RDIF announces the approval of the Russian @sputnikvaccine against coronavirus by the Ministry of Health of the Republic of Guatemala.#Guatemala has become the 37th country in the world to approve Sputnik V. pic.twitter.com/mRVNYK5iiQ

— RDIF (@rdif_press) February 25, 2021