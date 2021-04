Carlos Ruiz se mete al tema de la “Superliga” y lanza esta pregunta

La leyenda del futbol guatemalteco, Carlos Ruiz, hizo una interesante pregunta sobre la nueva “Superliga”, impulsada por 12 grandes clubes de Europa, que ha generado miles de comentarios alrededor del mundo.

Este domingo los clubes más poderosos de Europa hicieron oficial el lanzamiento de la “Superliga”, un proyecto que rápidamente provocó el rechazo de la UEFA y la FIFA, que incluso amenazaron con excluir de la Champions League a los fundadores.

Al respecto, “el Pescadito” quiso conocer la opinión de sus seguidores en Twitter y “picó el avispero”.

La pregunta de Carlos Ruiz

“Voltiemos la tortilla, que haría la UEFA si los 12 equipos se niegan a jugar la Champions League y la Europa League? ¿Serían las mismas noches mágicas Arminia vs. Spezia, Burnley vs. Lorient o Huesca vs. Famalicao?”, preguntó Ruiz.

A lo que algunos seguidores respondieron: “Crees que los jugadores de los equipos se negarían a jugar la Champions sin alternativa?”, “La UEFA y la FIFA saben que se les va el control financiero si se da la Superliga, no les interesa el bienestar de equipos chicos sino que ya no van a poder seguir enriqueciéndose a costas del futbol”.

“Será un incentivo para los equipos de media tabla para superarse, crecer y ser parte de esta Superliga. Lo más importante es que las nuevas generaciones aprendan a amar este deporte como nosotros lo hacemos, eso se está perdiendo, hay estudios”, opinaron algunos usuarios.

Mientras que Ruiz, sumó: “El tema es que esos equipos modestos les paguen 10 millones de euros al año. Si no pueden seguirán en los equipos top aunque no jueguen la Champions”.

Clubes “tiran la toalla”

Pero tres días después de su lanzamiento, la presión que ha ejercido la UEFA, la FIFA y la afición en Inglaterra, ha provocado que cuatro de los seis clubes ingleses, fundadores, anuncien su retirada, siendo el Manchester City, Liverpool, Manchester United, Tottenham y Arsenal.

“Después de haberos escuchado, así como a la gran familia del fútbol estos últimos días, nos retiramos de la Superliga. Sabemos que hemos cometido un error y pedimos disculpas por ello”, llegó a escribir el Arsenal en su comunicado.