Gomita publica sexy baile y haters fans la destrozan por “llevar pañal”

Aracely Ordaz, mejor conocida en la farándula como Gomita, ha estado muy activa en TikTok, donde divierte a sus fans con sus bailes.

Fue en una reciente publicación que acaparó la atención y las críticas, pues decidió mover las caderas al ritmo de una canción de la fallecida Selena Quintanilla.

En el videoclip se puede observar a la celebridad luciendo un top que dejó al descubierto su abdomen marcado, mientras que en la parte de abajo optó por algo holgado.

Ante esto los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar, al destacar que por el diseño de su pants parecía que traía un pañal.

“Qué chistosa te ves con pañal”

“No te vuelvas a poner ese outfit, no te va bien”

“Qué pants tan feo”

“Pensé que traía pañal”.

“Tu trasero se ve deforme”

A pesar de los malos comentarios, no faltaron sus fans quienes la defendieron, e incluso el material visual ya cuenta con más de 200 mmi me gusta.

Operación de la celebridad

Gomita, se sinceró con sus millones de seguidores en redes sociales sobre su decisión de quitarse sus implantes de glúteos, una que al parecer la tiene muy contenta.

“Me emociona mucho decirle y confirmarles que me quité los implantes de mis pompas. Fue una decisión muy difícil pero una de las mejores que he podido tomar”, expresó.

En un video publicado en su canal de YouTube, la celebridad reveló todo sobre los motivos de su drástica decisión.

“Estos ya tenía ganas de quitármelos porque para hacer ejercicio era muy incómodo, aparte que la textura que agarraron estos implantes es muy extraña y hasta cambiaron de color. Yo traía 325 gramos en cada nalga”.

Además de revelar los detalles de sus razones para quitárselo, también quiso contar su experiencia con tenerlos.

“Mi experiencia ha sido muy dolorosa, tanto al ponérmelos como quitármelos. Los quité ya que cuando comenzó la pandemia, tomé la decisión de hacer ejercicio y me estaban molestando mucho. Me costó trabajo porque pensé ‘ya no voy a tener nalgas’”.