Iglesias señalan desinformación ante vacunación contra Covid-19

La ministra de Salud, Amelia Flores, informó que se tenía conocimiento de que algunas iglesias promovían mensajes en contra de que la población guatemalteca se vacune contra el Covid-19.

“Hemos tenido problemas en todo lo que identificamos (…) con algunas iglesias, que los están convenciendo para que no se vacunen” dijo.

Su pronunciamiento se dio ayer durante una citación en el Congreso, en donde se abordaron las posibles causas del bajo registro de adultos mayores que buscan recibir las dosis.

El tema fue abordado este martes en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, con representantes de las Iglesias Católica y Evangélica.

Monseñor Álvaro Ramazzini, obispo de Huehuetenango y cardenal de la Iglesia Católica, señaló que recientemente padeció coronavirus y vivió momentos difíciles.

“El señor me permitió pasar el mar rojo y el desierto, no le deseo a nadie la experiencia del Covid-19”, dijo.

Agregó que ese momento le permitió también apreciar la bondad y dedicación de muchas personas, entre estas el médico y enfermera que lo acompañaron y de quienes hicieron oración por él.

En cuanto al tema de la vacunación, consideró que este es delicado, pues como obispos tienen responsabilidades y han insistido a los fieles que deben vacunarse.

“Porque realmente este es el medio para evitar la propagación del Covid-19 y evitar daños a las personas”, enfatizó.

El religioso indicó que están conscientes de que la vacuna no elimina contraer el virus, pero sí sus efectos y secuelas, y que ese es el mensaje que se ha estado difundiendo.

#EUCoronavirus El @GuatemalaGob ha indicado que las primeras dosis contra el Covid-19 podrían llegar al país en febrero, por medio del mecanismo Covax https://t.co/wnQyOV36HQ — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 17, 2021

“La posición de la Conferencia Episcopal de Guatemala ha sido insistir a los fieles en que las vacunas son útiles, beneficiosas y buenas y que es necesario aplicárselas”, aseguró.

A su criterio, el no hacer nada para evitar contraer el virus se relaciona incluso con el quinto mandamiento, el de “no matarás”.

“Ello porque las personas que no se cuidan y se convierten en factores de contagio faltan a ese mensaje, ya que no es solo quitarle la vida a alguien con un balazo, sino también no contribuir a que se cree un sistema de salud pública”, mencionó Ramazzini.

Añadió que el tema de la inmunización también debe verse desde un punto de vista moral, pues si no se hace y se descuidan las medidas se puede ser cómplice de la muerte de muchas personas.

“Que cada uno recuerde que realmente los que no se cuidan se están haciendo cómplices de la posible enfermedad de otros y las posibles consecuencias de que pierdan la vida”, expuso.

#EUVacunas Monseñor Álvaro Ramazzini, obispo de Huehuetenango y Cardenal de la Iglesia Católica: "Las vacunas son útiles, son buenas y, en este caso, son necesarias (…) vacunarse es responsabilidad de cualquier cristiano" pic.twitter.com/VEUVW9WpAc — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 25, 2021

Desconocimiento, temor y desinformación

El cardenal Ramazzini consideró que esa negativa que existe entre los guatemaltecos de vacunarse contra el coronavirus se podría deber a la desinformación que hay.

A su criterio, falta deshacer mitos de que la vacuna es mala y va contra Dios, pues la historia de la humanidad muestra que las enfermedades se han podido controlar con las vacunas.

Recordó que cuando se empezó a usar la vacuna contra la poliomielitis muchos dudaban, pero después aceptaron y finalmente se erradicó la enfermedad.

“Hay mucha desinformación y se piensa que las vacunas son malas. Ha ido cambiando poco a poco la mentalidad, pero se está lejos de lograr concientizar a la población”, manifestó.

#EUVacunas Monseñor Álvaro Ramazzini, obispo de Huehuetenango y Cardenal de la Iglesia Católica: "Nosotros, que tenemos responsabilidades como obispos, hemos insistido a los fieles que deben vacunarse. La vacuna es el medio para evitar la propagación del Covid-19" pic.twitter.com/tKUdoUGVUf — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 25, 2021

Mientras tanto, Juan Manuel Medina, presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala, coincidió en el rechazo a las vacunas se da por la desinformación, entre otros factores.

“Creo que esto que está pasando debe tener sus raíces en un profundo desconocimiento y temor de las personas”, dijo también.

Asimismo, se da por la desinformación tremenda causada por la hiperinformación en redes sociales que crea negatividad

“Han puesto una sombra oscura y hasta maquiavélica sobre lo que significan las vacunas y el proceso para cuidarse del Covid-19. Incluso hay quienes niegan la existencia del virus”, expuso.

En ese sentido, consideró que hace falta una campana de socialización de parte del Ministerio de Salud, en la que se den a conocer los beneficios de la vacunación.

Por aparte, aseguró que los líderes de la Iglesia cristiana Evangélica han hablado de la necesidad de ser vacunados y han estado pendientes acatando las disposiciones del ministerio de Salud.

“Nosotros enfatizamos la necesidad y urgencia de que todos seamos vacunados, siempre esperando a que las autoridades de salud solventen la situación para el acceso de las dosis”, manifestó.

#EUVacunas Juan Manuel Medina, presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala: "La fe no riñe con la responsabilidad social. Actuamos con fe cuando nos vacunamos, y la fe agrada a Dios" pic.twitter.com/CSO080SFT1 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 25, 2021

Disposición para colaborar

El pastor Medina compartió que el año pasado tuvieron varios directivos que enfermaron de Covid-19, así que no están ajenos a lo que genera el virus.

Por esa situación y lo que se observa en la realidad nacional están apoyando todo lo relacionado con el combate a la pandemia.

“Nosotros estamos a disposición del Ministerio de Salud y de la Presidencia para utilizar los lugares de fe para convertirse en puestos de vacunación, porque lo que deseamos es contribuir”, aseguró.

Indicó que se tienen congregaciones en las comunidades, municipios y demás localidades, con las que pueden contribuir con los espacios físicos e incluso con voluntariado.

En su opinión, posiblemente en la población habrá menos duda para aplicarse las dosis si una iglesia se abre para ese fin.

Aunque reconoció que siempre habrá personas contrarias al proceso, fuera o dentro de la Iglesia.

“Como Alianza Evangélica de Guatemala deseamos que se comprenda y que se comience a alcanzar una mejor perspectiva en la que se vea la necesidad de vacunarse para retornar al ritmo de vida que se tenía antes de la pandemia”, dijo.

“Nuestro mensaje es que debemos vacunar y apoyamos la vacunación”, concluyó.

#NACIONALES

Giammattei añadió que los bares, cantinas y conciertos, son los que más se tardarán en ser autorizados.https://t.co/PnGnDCPjme — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 12, 2020