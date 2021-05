Marvel confirma qu Oscar Isaac interpretará a Moon Knight

Luego de varios meses de especulaciones, Marvel confirmó que Oscar Isaac será el protagonista de su próxima serie, “Moon Knight“.

El actor de origen guatemalteco dio un gran paso en su carrera cuando interpretó a Poe Dameron en la última trilogía de “Star Wars”

Ahora será Marc Spector, un exsoldado que utiliza diferentes identidades para combatir el crimen como justiciero.

La cuenta oficial del mediático estudio cinematográfico confirmó la noticia a través de Twitter con una fotografía.

En ella se hace un close up de su cabeza desde los ojos hacia arriba, con posters e imágenes de su personaje en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en una pared de fondo.

“Somos Moon Knight”, indica la publicación.

Lo curioso es que el fichaje del artista era un secreto a voces entre los seguidores de Marvel y durante la presentación de la serie The Falcon and the Winter Soldier, su protagonista, Sebastian Stan, mencionó el proyecto en un descuido.

La carrera del actor

Aunque Oscar Isaac alcanzó la fama mundial gracias a su papel del intrépido Poe Dameron, Moon Knight no sería su primera incursión en las adaptaciones a la pantalla de los cómics de Marvel, ya que en 2016 fue el villano de X-Men: Apocalypse.

En los últimos años, se ha convertido en uno de los rostros latinos más requeridos en Hollywood y en su horizonte inmediato destaca su papel en la nueva Dune que Denis Villeneuve planea estrenar el año que viene.

Esta ambiciosa cinta cuenta con Timothée Chalamet como protagonista y con un elenco espectacular en el que, además del guatemalteco, figuran Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Stellan Skarsgård y Charlotte Rampling.

Ganador del Globo de Oro a mejor actor de serie limitada por Show Me a Hero (2015), la carrera del latino incluye otros filmes muy notables como Inside Llewyn Davis (2013), Ex Machina (2014) y Annihilation (2018).