VIDEO. Djokovic vence a Nadal y enfrentará a Tsitsipas en la final del Roland Garros

En una semifinal de altos quilates, acorde a la calidad de ambos tenistas y que duró 4 horas y 11 minutos, el serbio Novak Djokovic, número uno del ranquin de la ATP, se impuso este viernes al español Rafael Nadal (3) y clasificó a la final del Roland Garros.

El triunfo de “Nole” sobre Nadal fue por parciales de 3-6, 6-3, 7-6 (7/4), 6-2 y ahora buscará su segundo título sobre el polvo de ladrillo parisino.

Emoción, juego brillante, igualdad, intensidad, el duelo entre los dos colosos no defraudó las expectativas de los aficionados, quienes merced a una excepción gubernamental pudieron presenciar el partido hasta que concluyó.

Djokovic se enfrentará el domingo al griego Stefanos Tsitsipas, quien se impuso al alemán Alexander Zverev por 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3.

Novak Djokovic, que se clasificó a su sexta final del Grand Slam parisino, se convertirá en caso de levantar la Copa de los Mosqueteros, en el primer hombre en más de 50 años en haber ganado al menos en dos ocasiones los cuatro Grand Slam.

