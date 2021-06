VIDEO. Max Verstappen logra la “pole position” del Gran Premio de Estiria

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) firmó la 6ª “pole position” de su carrera, este sábado en el Gran Premio de Estiria de Fórmula Uno, en el Red Bull Ring de Spielberg, en Austria.

El líder del Mundial firmó el mejor tiempo delante del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), quien saldrá no obstante desde el quinto puesto debido a una sanción recibida el viernes.

Lewis Hamilton (Mercedes) marcó el tercer mejor tiempo, pero saldrá segundo, seguido de su compatriota Lando Norris (McLaren).

