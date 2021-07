Eugenio Derbez responde a críticas por salud de Sammy Pérez

Tras que se diera a conocer que Sammy Pérez había sido ingresado a un hospital por COVID-19, miles de fanáticos se volcaron en las redes sociales para mostrar su apoyo.

Sin embargo, en las últimas horas la situación del comediante se ha complicado, pues se dio a conocer que fue intubado y que necesita ayuda económica.

Ante tal situación, las críticas cayeron sobre Eugenio Derbez, con quien Sammy participó en diferentes programas de comedia que produjo en México, así como en la famosa película “No se aceptan devoluciones”.

Las críticas en contra de Derbez fueron porque el productor no se había pronunciado sobre la condición de Pérez. Ante ello, el famoso rompió el silencio y aseguró que si está al pendiente de su amigo.

A través de sus redes sociales, el protagonista de De Viaje con los Derbez compartió un video con el hashtag #FuerzaSammy.

“He visto en redes sociales que hay mucha gente pregunta que dónde estoy, que por qué no aparezco… Aquí estoy, desde el primer día, en cuanto me enteré que estaba enfermo, mandé a varias personas de mi equipo a preguntar, a investigar, me he acercado a su familia por medio de terceras personas para ver qué se necesita, incluso con el hospital, pero aquí estoy. Solamente que mi estilo es ese, yo creo que cuando uno ayuda genuinamente y de corazón, lo que uno quiere es ayudar no presumir, no cacarearlo entonces para todos aquellos que están preocupados, aquí estoy”, expresó Eugenio.

“La ayuda no se presume, ni se cacarea, se da y punto así que aquí estoy. Oremos por Sammy, recemos por él para que se mejore”, concluyó.

Por el momento la condición de Sammy Pérez es estable pero delicada.

