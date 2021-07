Brenda Zambrano revela por qué desea quitarse los implantes de seno

Brenda Zambrano anunció por medio de sus redes sociales que se quitará los implantes de seno que tiene desde hace varios años, pues le han causado problemas de salud física y mental.

Aunque la famosa ya se había retirado unos implantes “grandes”, los había cambiado por unos “más pequeños”, y ahora ha decidido ya no utilizarlos.

La cirugía está prevista para el próximo lunes, día que presentará ante sus seguidores al médico que la atenderá y contará más detalles acerca de su problema.

“La verdad es que no soy yo, ustedes me ven muy bien en redes sociales, pero no estoy bien”, dijo Brenda en el video donde explicó que tiene los síntomas de la “enfermedad del implante mamario”, la cual la ha afectado con pérdida de líbido, depresión y cansancio.

“He pasado a ser la chica que tenía los senos enormes a la enferma con unos senos pequeños que me están dañando”, comentó

La artista reveló entre lágrimas, en agosto del año pasado, que se sometería a la cirugía en este año y ha apresurado la fecha de su operación debido a que las molestias cada vez son mayores.

“Investigando, leyendo y escuchando casos tomé la decisión de retirarme los implantes porque ya no puedo más, de verdad que no. Tomo terapia con el psicólogo y me ayuda, pero mis síntomas no se van a arreglar yendo al psicólogo”, dijo la ex participante de Acapulco Shore.

La enfermedad que sufre la joven influencer no es extraña, pues numerosas mujeres en todo el mundo la han sufrido y las famosas no están exentas de contraerla.

