¡México está de luto! Muere la primera actriz Lilia Aragón

La tarde del lunes se dio a conocer la muerte de la primera actriz Lilia Aragón, emblemática figura del entretenimiento mexicano. Así lo dio a conocer la ANDA:

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Lilia Aragón del Rivero, quien fuera Secretaria General de nuestro sindicato durante el período 2006-2010.

Nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en Paz”, se lee en un mensaje de Twitter.

Con 55 años de trayectoria, la villana de Televisa falleció a los 82 años de edad sin revelarse al momento la causa del deceso ocurrido presumiblemente en Cuernavaca, Morelos.

Los primeros reportes en torno a su fallecimiento indican que la intérprete presentó complicaciones del sistema digestivo; sin embargo, no se ha revelado mayor información.

La actriz había dedicado sus últimos años a los asuntos sindicales del gremio, e incluso se confrontó contra la también intérprete Cynthia Klitbo por asuntos sindicales de la ANDA, en polémicas declaraciones en medios, las actrices se acusaron de corrupción.

Su vida como villana de Televisa

Lilia Aragón tuvo una prolífica trayectoria en cine, teatro y televisión. Participó en un sinfín de telenovelas mexicanas de la empresa Televisa.

Su primera aparición en una de ellas fue en 1970 con El Mariachi, al lado de José Alonso y Sylvia Pasquel.

Entre sus participaciones en el género también destacan Abrázame muy fuerte, Rosa salvaje, Cuna de lobos y Hasta el fin del mundo, siendo su último trabajo en la pantalla el melodrama Vencer el miedo, en 2020; y en 2019 participó en el capítulo “Si una puerta se cierra, una ventana se abre” del unitario Como dice el dicho.

Nacida en Cuautla Morelos el 22 de septiembre de 1938, desarrolló una carrera cimentada en las tablas teatrales, pero no fue sino en la cadena televisora donde logró una gran popularidad por sus actuaciones en otras historias como Angelitos negros, de 1970, Pueblo chico, infierno grande, de 1997; Rubí, de 2004 y la nueva versión de Simplemente María, en 2016.

En cine también tuvo recordadas participaciones en decenas de películas, entre ellas Los recuerdos del porvenir, de 1964; La mujer perfecta, en 1977; Veneno para las hadas, de 1984 y Ciudad sin ley, de 1990, entre otras.

Aunque a lo largo de su trayectoria pudo demostrar su talento en distintas facetas y géneros, como el drama y la comedia, la actriz reconoció que el papel “de villana” es el que más disfrutaba encarnar, por el reto actoral y la fijación en la mente de su público.

“Afortunadamente siempre me han buscado para papeles fuertes, no por nada me llaman ‘la mala’, y me gusta que sea así, porque es divertido el que digan: ‘Quién hace la malvada, la mala, la fuerte’ y responden: ‘Pues háblenle a Lilia’, (risas)”, contó en 2010.