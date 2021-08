Diego Ález presenta nuevo sencillo y representará a Guatemala en festival internacional

Diego Ález se ha caracterizado como un trovador moderno que presenta música consciente con letras románticas y positivas.

Entre los grandes éxitos que ha tenido el guatemalteco ha sido “Hoy”, tema con el que representó a Guatemala en el Festival Internacional de la Canción de Punta del Este, Uruguay. En ellos obtuvo el primer lugar como “Mejor Videoclip”.

Además, también posee otros éxitos como “Más allá”, con un extraordinario videoclip animado; Estefania, Vida, Lo mejor de ti, entre otras.

Nuevo sencillo

Diego Ález ha estado trabajando en su álbum “Paz” en donde ahora da a conocer su nuevo sencillo.

“’Improvisar’ es lo que la mayoría de los seres humanos hacemos a diario. Este tema nació de mi propia crisis de los 30, me di cuenta que ya había hecho todo lo que me dijeron que tenía que hacer para ser alguien en la vida, para ser exitoso. Y ahora que no tenía un plan en concreto me toca improvisar”, comenta Ález.

“Afortunadamente resolví dicha crisis dándome cuenta que improvisar era, de hecho, lo que ya había venido haciendo desde siempre. Aunque intente cumplir con el plan social, hoy en día no era la persona que me dijeron que tenía que ser, era más, era mejor, era más real y más complejo”, agrega.

Diego Ález también solicitó que todas las personas que quieran compartir fotografías o videos de momentos improvisados lo pueden hacer bajo el hashtag #MomentosImprovisados.

Representará a Guatemala

En noviembre, Diego Ález se presentará en el Festival Internacional de la Canción de Santo Domingo Este, República Dominicana, representando a Guatemala.

Para poder participar, el cantautor tuvo que enviar una canción inédita con su videoclip el cual espera poder dar a conocer pronto.

“Estoy muy muy feliz de poder representar a Guatemala en este festival con una de mis canciones. Pronto les traeré noticias de este evento y cómo las personas pueden ayudarme, pues necesitaré su apoyo en redes sociales”, comenta el chapín.

Este festival se llevará a cabo el 11, 12 y 13 de noviembre.

