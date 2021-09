VIDEO. Iztapa logra gran victoria en El Morón ante Comunicaciones

En el marco de la décima jornada del Torneo Apertura 2021 de la Liga Nacional de Futbol se enfrentaron Deportivo Iztapa y Comunicaciones.

A primera hora en la misma jornada se llevó a cabo el partido entre Santa Lucía Cotzumalguapa y Antigua GFC, el cual definió a los escuintlecos como nuevos líderes del torneo.

Tras el pitazo inicial del árbitro Kevin Cacao, los equipos mostraron gran ímpetu en la cancha por tratar de buscar una anotación a su favor.

En el caso de los cremas queriendo sumar los tres puntos que los pondrían como sublíderes del torneo.

Aunque los peces vela no querían dejar sumar puntos en su propia casa.

Comenzó el segundo tiempo del encuentro con un sol sofocante y ambos equipos con la mira en el arco rival.

No obstante, los primeros en anotar fueron los locales al minuto 56′ del encuentro por medio del histórico goleador, el mexicano Carlos Kamiani Félix.

La anotación de Kamiani llega luego de un centro por parte de Julián Priego quien logra eludir a Stheven Robles, quien de manera extraña se cae al tratar de bloquear al jugador de los peces vela.

Es entonces cuando Priego envía el pase al área chica en donde Kamiani toma el balón, da un giro y anota ante un arquero Moscoso que queda sorprendido.

Kamiani Félix celebró con todo su anotación 208, aunque aseguró que “lo más importante son los tres puntos”, a los micrófonos de Tigo Sports.

Asimismo, hizo saber que siempre es bueno ganar en El Morón. “La localía siempre es importante para nosotros. Sumamos en lo personal y en lo colectivo”, dijo.

“Creo que es el segundo o al primero, no sé, al que más le he anotado, con todo respeto. Pero lo que me queda es motivación para seguir anotando y darle para adelante”, añadió.