Queda grabado peculiar robo en un negocio de Cobán

Varios negocios de la cabecera departamental de Alta Verapaz han sido víctimas de la delincuencia.

Recientemente ocurrió un peculiar robo en un almacén de ropa de Cobán, pues el modo de operar del delincuente fue muy diferente a los que han ocurrido en otros negocios.

El sujeto se hizo pasar por cliente y solicitó información al vendedor acerca de los productos que están en venta, luego se retiró del lugar. Sin embargo, se quedó en los alrededores de la tienda a la espera de un descuido del encargado de la tienda y así poder lograr su cometido.

Dos horas más tarde regresó y en un descuido del comerciante se asomó a la puerta de ingreso y tomó un producto que estaba en exhibición.

Al cometer el robo de inmediato se echó a correr. Sin embargo, el encargado de la tienda reaccionó y fue tras de él hasta darle alcance a pocos metros de la tienda..

El almacén se ubica en la 2a. calle de la zona 2 de Cobán, en cercanías del campo Minerva.

Los propietarios del negocio compartieron el video en las redes sociales vídeos, con el objetivo de prevenir a los otros comerciantes que se ubican por la zona y no sean sorprendidos con este tipo de acciones.

Varios usuarios de redes sociales y vecinos de Cobán reaccionaron al video publicado por los propietarios de la tienda:

“Felicidades al encargado,para los dueños ya sea o no con esfuerzo del local hay que tener presente que si existen personas que cuidan de su mercadería siendo nada más empleados 💯. No todos reaccionan así teniendo en cuenta que pueden arriesgar su vida porque no sabemos si pueden portar algún tipo de arma. Simplemente que valiente 💪🏻”.

“Últimamente mucho ladrón por las calles y utilizan varias tácticas. Hay que estar vivo para no ser sorprendido”.