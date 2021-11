Rubén Blades se lleva el mejor premio de la noche en los Latin Grammy 2021

Tras casi dos años de pandemia, los Latin Grammy 2021 se llevaron a cabo esta noche de manera presencial con la conducción de Carlos Rivera, Roselyn Sánchez y Ana Brenda Contreras.

La noche estuvo llena de sorpresas y de la presentación de Christina Aguilera, Anitta, Gloria Estefan, Juanes, Ozuna, Mon Laferte, Natalia Lafourcade, Maná, Nicki Nicole, Danna Paola, Nathy Peluso, Gloria Trevi, Yotuel, Bad Bunny, Becky G, Rubén Blades, C. Tangana, Camilo, Jorge Drexler, Alejandro Fernández y Gente de Zona.

El panameño Rubén Blades recibió el #LatinGRAMMY por Persona del Año 2021. El reconocimiento fue entregado por René Pérez Residente quien expresó:

