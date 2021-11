Hombre que secuestró a su hijo de 3 años y sobrina los habría agredido sexualmente

Un hombre secuestró a su hijo de 3 años y a una sobrina de 16 en Estados Unidos enfrenta cargos adicionales de relaciones sexuales ilícitas con un menor e incesto.

Jacob F. Clare, de 35 años, inicialmente enfrentaba cargos de secuestro agravado e interferencia de custodia en los estados Tennessee y Kentucky. Los nuevos cargos fueron presentados en el condado Orange de California, informaron el lunes las autoridades.

Clare no entregó al menor a su madre en Gallatin cuando correspondía, el 7 de noviembre. El hombre además se llevó a su sobrina adolescente, que fue vista por última vez el 5 de noviembre en su residencia en la ciudad de Beaver Dam. La Policía cree que la jovencita se fue por su cuenta con el tío.

Luego de casi dos semanas de búsqueda, el trío fue localizado el jueves en la mañana cerca de Dana Point, en California. Un residente los reconoció por las fotos divulgadas por la Policía.

#missingpersons #missingchildren #gabbypetitofoundation Jacob F. Clare was last seen driving a grey/silver 2005 Subaru Legacy with many stickers on the back. He currently has Noah Clare with him. This is most likely an abduction case. Please retweet to bring Noah back home. pic.twitter.com/3ZKA6D4PF5

Clare fue detenido de inmediato mientras los dos menores, que se encontraban en buen estado de salud, fueron reunidos con sus familias.

Jacob Clare permanece detenido en una cárcel de California en espera de su extradición en Tennessee.

WANTED | Police in Beaver Dam, Ky. and Gallatin, Tenn. are looking for a man and two missing children.

Police say Jacob F. Clare has a warrant in both states for custodial interference. #WKYT pic.twitter.com/qEaLOsSs5G

