De esto hablaron Biden y Putin durante su esperada conversación telefónica

El presidente estadounidense, Joe Biden, y su par ruso, Vladimir Putin, sostuvieron este jueves una anticipada conversación telefónica, en la que ambos buscaban hacer prevalecer la vía diplomática frente a la crisis generada por la amenaza de una invasión de Rusia a Ucrania.

La charla entre los dos dirigentes duró unos 50 minutos, según dijo la Casa Blanca, que además publicó una fotografía del mandatario, con el teléfono en la mano, en una habitación con paredes revestidas de madera.

Biden se encuentra en Wilmington, en Delaware, donde tiene una casa y pasa las fiestas de fin de año.

President Biden speaks on the phone with President Putin earlier today. pic.twitter.com/8CjCdIPl5k

— The White House (@WhiteHouse) December 30, 2021