Un médico guatemalteco identificado como Luis Alberto García Díaz presenció el trágico accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 46 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Sumpango, Sacatepéquez, en horas de la tarde del domingo, 16 de enero.

La reacción del doctor fue bajarse de su auto para atender a varias personas que resultaron heridas, tras la caída de un bus extraurbano a un barranco del lugar antes mencionado.

Incluso, en un video que circula en redes sociales, el profesional de la salud aseguró que intentó salvarle la vida a una menor de edad que murió en el lugar.

Asimismo, manifestó su indignación y enojo contra las autoridades de tránsito por permitir que sigan ocurriendo este tipo de tragedias.

Responsabilizó de los fallecimientos a los encargados de regular el tránsito por permitir que los pilotos del transporte público conduzcan a excesiva velocidad sin imponer sanciones severas, pues cada semana estos ponen en riesgo la vida de los usuarios.

“Las autoridades no vigilan la velocidad de estos señores que son asesinos. Esto no puede seguir pasando (…). Estoy indignado porque esto no puede seguir pasando. Hay irresponsabilidad de las autoridades de tránsito. Me importa la vida de las personas”, declaró García Díaz.

Sobre el accidente

Por causas que se desconocen, una unidad del transporte extraurbano cayó en un barranco en el kilómetro 46 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Sumpango, Sacatepéquez.

Los cuerpos de socorro confirmaron que cinco pasajeros fallecieron en el lugar y varios quedaron gravemente heridos, por lo que fueron trasladados a diferentes centros asistenciales.

Entre las víctimas mortales hay una adolescente de aproximadamente 15 años; dos mujeres y dos hombres.

Mario Upún, portavoz de Bomberos Municipales Departamentales, dijo que resultaron heridos al menos 30 pasajeros quienes recibieron primeros auxilios y fueron trasladados a los hospitales nacionales de Antigua Guatemala y Chimaltenango.

