Premio Lo Nuestro 2022: así puede votar por su artista favorito

Premio Lo Nuestro inició su proceso rumbo a la entrega de reconocimientos este martes 25 de enero, mismo día que se dio a conocer la lista de artistas nominados, quienes son elegidos por el público.

En ese sentido, los fans podrán emitir su voto por su artista favorito de manera remota a través de la página PremioLoNuestro.com/vota a partir de ahora y hasta el lunes 7 de febrero.

En la página se podrá emitir votos en 35 categorías distintas que abarcan los géneros de música pop, urbano, regional mexicano y tropical

.

Para poder emitir tu voto se necesita:

• El mínimo de edad son 14 años.

• Registrar un correo electrónico en la página de PremioLoNuestro.com. Solo se puede votar una vez por cuenta registrada.

• La votación es gratuita.

Los ganadores de la edición número 34 de Premio Lo Nuestro se darán a conocer el jueves 24 de febrero y será transmitido por Univisión a partir de las 18 horas.

Nominados

GENERAL

Artista Premio Lo Nuestro del año: Ángela Aguilar, Bad Bunny, Camilo, Christian Nodal, Grupo Firme, J Balvin, Karol G, Maluma, Rauw Alejandro, Sebastián Yatra.

Álbum del año: “El último tour del mundo”, Bad Bunny; “Entre mar y palmeras”, Juan Luis Guerra y 4.40; “Esta vida es muy bonita”, Banda El Recodo de Cruz Lizárraga; “José”, J Balvin; “KG0516”, Karol G; “Leyendas”, Carlos Rivera; “Mexicana enamorada”, Ángela Aguilar; “Mis manos”, Camilo; “Utopia Live from Metlige Stadium”, Romeo Santos; “Vamos bien”, Calibre 50.

Canción del año: “Bichota”, Karol G; “Dákiti”, Bad Bunny y Jhay Cortez; “De vuelta pa’ la vuelta”, Daddy Yankee y Marc Anthony; “Dime cómo quieres”, Christian Nodal y Ángela Aguilar; “Fiel”, Los Legendarios, Wisin y Jhay Cortez; “Pepas”, Farruko; “Telepatía”, Kali Uchis; “Todo de ti”, Rauw Alejandro; “Vida de rico”, Camilo; “Yo todo lo doy”, Algredo Olivas.

Artista revelación femenino: Ángela Aguilar, Elena Rose, Evaluna Montaner, Kali Uchis, La Ross Maria, Majo Aguilar, María Becerra, The Change, VF7, Yendry.

Artista revelación masculino: Blessd, Boza, Duki, El Alfa, El Fantasma, Feid, Khea, Los Dos Carnales, Santa Fe Klan, Tiago PZK.

Remix del año: “911 (Remix)” – Sech y Jhay Cortez; “Ayer me llamó mi ex (Remix)”, Khea, Natti Natasha y Prince Royce con Lenny Santos; “Fiel (Remix)” – Wisin, Jhay Cortez y Anuel AA con Los Legendarios y Myke Towers; “La tóxica (Remix)”, Farruko, Sech y Myke Towers con Jay Wheeler y Tempo; “Travesuras (Remix)”, Nio García, Casper Mágico, Ozuna, Myke Towers, Wisin y Yandel y Flow La Movie.

Colaboración “crossover” del año: “Del mar”, Ozuna, Doja Cat y Sia; “Don’t be Shy”, Tiësto y Karol G; “Girl Like Me (Remix)”, Black Eyed Peas, Shakira y Twocolors; “In Da Getto”, J Balvin y Skrillex; “Kesi (Remix)”, Camilo y Shawn Mendes.

La mezcla perfecta del año: “100 años”, Carlos Rivera, Maluma y Calibre 50; “Antes que salga el sol”, Natti Natasha y Prince Royce; “Botella tras botella”, Gera MX y Christian Nodal; “Canción bonita”, Carlos Vives y Ricky Martin; “Con la falta que me haces”, Reik y Grupo Firme; “Cumbia a la gente”, Guaynaa y Los Ángeles Azules; “De vuelta pa’ la vuelta”, Daddy Yankee y Marc Anthony; “Me pasé”, Enrique Iglesias con Farruko; “Pareja del año”, Sebastián Yatra y Myke Towers; “Volví”, Aventura y Bad Bunny.

DJ del año: Agudelo 888, Deorro, DJ Adoni, DJ Cornetto, DJ Luian, DJ Nelson, IAmChino, Mariana Bo, Toy Selectah, Víctor Cárdenas.

POP

Artista solista del año – pop: Camilo, Carlos Rivera, Luis Fonsi, Maluma, Mon Laferte, Ricardo Montaner, Ricky Martin, Rosalía, Sebastián Yatra, Selena Gomez.

Canción del año – pop: “Amén”, Ricargo Montaner, Mau y Ricky, Camilo y Evaluna Montaner; “Eres mi religión”, Maná y Joy; “Estar enamorado”, Carlos Rivera y Raphael; “Lo intenté todo”, Reik y Jessie Reyez; “Se nos fue la mano”, Ednita Nazario y Luis Fonsi; “Siempre he estado aquí”, RBD; “Tan enamorados”, CNCO; “Telepatía”, Kali Uchis; “Un beso en Madrid”, Tini y Alejandro Sanz; “Vida de rico”, Camilo.

Colaboración del año – pop: “Baila conmigo”, Selena Gomez y Rauw Alejandro; “Fan de tus fotos”, Nicky Jam y Romeo Santos; “Pareja del año”, Sebastián Yatra y Myke Towers; “Perfecta”, Reik y Maluma; “Vacío”, Luis Fonsi y Rauw Alejandro.

Canción del año – pop/urbano: “Antes que salga el sol”, Natti Natasha y Prince Royce; “La tóxica”, Farruko; “Qué más pues?, J Balvin y María Becerra; “Sobrio”, Maluma; “Todo de ti”, Rauw Alejandro.

Canción del año – pop-urban/dance: “Don’t be Shy”, Tiësto y Karol G; “In Da Getto”, J Balvin y Skrillex; “La mamá de la mamá (Remix)”, El Alfa, Busta Rhymes y Anitta con Wisin, CJ y El Cherry Scom; “Mambo”, Steve Aoki, Willy William con Sean Paul, El Alfa, Sfera Ebbasta y Play-N-Skillz; “Pepas”, Farruko.

Canción del año – pop/balada: “Amén”, Ricargo Montaner, Mau y Ricky, Camilo y Evaluna Montaner; “Estar enamorado”, Carlos Rivera y Raphael; “Se nos fue la mano”, Ednita Nazario y Luis Fonsi; “Te hubieras ido antes”, Reik; “Volaré”, Nella y Pedro Capó.

Grupo o dúo del año – pop: CNCO, May y Ricky, Morat, Piso 21, Reik.

Álbum del año – pop: “Déjà vu”, CNCO; “Desamorfosis”, Thalía; “El amor en los tiempos del perreo”, Piso 21; “El playlist de anoche”, Tommy Torres; “La más bella”, Ednita Nazario; “Leyendas”, Carlos Rivera; “Mis manos”, Camilo; “Revelación”, Selena Gomez; “Rifresh”, Mau y Ricky; “Sin miedo (del amor y otros demonios)”, Kali Uchis.

URBANO

Artista masculino del año – urbano: Bad Bunny, Daddy Yankee, Farruko, J Balvin, Jhay Cortez, Justin Quiles, Myke Towers, Ozuna, Rauw Alejandro, Wisin.

Artista femenino del año – urbano: Anitta, Becky G, Cazzu, Emilia, Farina, Karol G, María Becerra, Mariah Angeliq, Natti Natasha, Nicki Nicole.

Canción del año – urbano: “Antes”, Anuel AA y Ozuna; “Ayer me llamó mi ex (Remix)”, Khea, Natti Natasha y Prince Royce con Lenny Santos; “Bichota”, Karol G; “Dákiti”, Bad Bunny y Jhay Cortez; “Fiel”, Los Legendarios, Wisin y Jhay Cortez; “La nota”, Manuel Turizo, Rauw Alejandro y Myke Towers; “Loco”, Justin Quiles, Chimbala y Zion y Lennox; “Pepas”, Farruko; “Problema”, Daddy Yankee; “Tu veneno”, J Balvin.

Colaboración del año – urbano: “AM Remix”, Nio García, J Balvin y Bad Bunny; “Amor en coma”, Manuel Turizo y Maluma; “Ayer me llamó mi ex (Remix)”, Khea, Natti Natasha y Prince Royce con Lenny Santos; “Dime dónde”, Cazzu y Justin Quiles; “Fulanito”, Becky G y El Alfa; “Antes”, Anuel AA y Ozuna; “La noche de anoche”, Bad Bunny y Rosalía; “Location”, Karol G, Anuel AA y J Balvin; “Mi niña”, Wisin, Los Legendarios y Myke Towers; “Patria y vida”, Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky.

Álbum del año – urbano: “El último tour del mundo”, Bad Bunny; “José”, J Balvin; “KG0516”, Karo G; “La 167”, Farruko; “La última promesa”, Justin Quiles; “Los favoritos 2.5”, Arcángel; “Los Legendarios 001”, Los Legendarios; “Nattividad”, Natti Natasha; “Timelezz”, Jhay Cortez; “Vice Versa”, Rauw Alejandro.

REGIONAL MEXICANO

Artista del año – regional mexicano: Adrián Chaparro, Alejandro Fernández, Alfredo Olivas, Ángela Aguilar, Carin León, Christian Nodal, El Fantasma, Gerardo Ortiz, Joss Favela, Lenin Ramírez.

Canción del año – regional mexicano: “A la antigüita”, Calibre 50; “C(asterisk)(asterisk)(asterisk)n y vago”, El Fantasma y Los Dos Carnales; “Como si yo fuera pastel”, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho; “Con ese corazón”, La Maquinaria Norteña; “Dime cómo quieres”, Christian Nodal y Ángela Aguilar; “Duele”, Alejandro Fernández y Christian Nodal; “Gracias”, Adrián Chaparro; “La casita”, Banda MS de Sergio Lizárraga; “Voy pa’ arriba y con viada”, Banda El Recodo de Cruz Lizárraga; “Yo todo lo doy”, Alfredo Olivas.

Colaboración del año – regional mexicano: “100 años”, Carlos Rivera, Maluma y Calibre 50; “Botella tras botella”, Gera MX y Christian Nodal; “C(asterisk)(asterisk)(asterisk)n y vago”, El Fantasma y Los Dos Carnales; “Duele”, Alejandro Fernández y Christian Nodal; “El alumno”, Joss Favela y Jessi Uribe.

Grupo o dúo del año – regional mexicano: Calibre 50, Banda MS de Sergio Lizárraga, Grupo Firme, Los Dos Carnales, Banda Los Sebastianes.

Canción norteña del año – regional mexicano: “C(asterisk)(asterisk)(asterisk)n y vago”, El Fantasma y Los Dos Carnales; “Con ese corazón”, La Maquinaria Norteña; “Nunca supe amarte”, Intocable; “Te volvería a elegir”, Calibre 50; “Yo todo lo doy”, Alfredo Olivas.

Canción banda del año – regional mexicano: “Como si yo fuera pastel”, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho; “El tóxico”, Grupo Firme y Carin León; “Gracias”, Adrián Chaparro; “La casita”, Banda MS de Sergio Lizárraga; “Voy pa’ arriba y con viada”, Banda El Recodo de Cruz Lizárraga.

Canción mariachi/ranchera del año – regional mexicano: “Aquí abajo”, Christan Nodal; “Duele”, Alejandro Fernández y Christan Nodal; “Ya no insistas corazón”, Vicente Fernández; “100 años”, Carlos Rivera, Maluma y Calibre 50; “Tu amante”, Yeison Jiménez.

Canción sierreña del año – regional mexicano: “Arrieros somos”, Grupo Los Chiwas; “Denver ruleteamos”, Javier Rosas y su Artillería Pesada y Los Minos de Caborca; “El buho”, Luis R. Conriquez; “Te encontré”, Ulices Chaidez y Eslabón Armado; “Ya me enteré”, Chayín Rubio.

Canción cumbia del año – regional mexicano: “Contigo”, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterre y Johana Rodríguez; “Cumbia a la gente”, Guaynaa y Los Ángeles Azules; “Llámame”, Raymix; “Mi trokita cumbia”, Obzesion; “Soledad”, Santa Fe Klan.

Álbum del año – regional mexicano: “A mis 80′s”, Vicente Fernández; “Carteles”, El Fantasma; “Desde casa, en concierto, y canciones desempolvadas”, Intocable; “El borracho”, Los Dos Carnales; “Esta vida es muy bonita”, Banda El Recodo de Cruz Lizárraga; “Hoy que te pierdo”, Kikin y Los Astros; “Llegando al rancho”, Joss Favela; “Mexicana enamorada”, Ángela Aguilar; “Nos divertimos logrando lo imposible”, Grupo Firme; “Vamor bien”, Calibre 50.

TROPICAL

Artista del año – tropical: Carlos Vives, Juan Luis Guerra y 4.40; La India, Luis Figueroa, Marc Anthony, Milly Quezada, Olga Tañón, Prince Royce, Romeo Santos, Víctor Manuelle.

Canción del año – tropical: “Bebé”, Camilo y El Alfa; “Canción bonita”, Carlos Vives y Ricky Martin; “Cómo olvidar”, Olga Tañón y Jay Wheeler; “De vuelta pa’ la vuelta”, Daddy Yankee y Marc Anthony; “Dios así lo quiso”, Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra y 4.40; “Hasta el sol de hoy”, Luis Figueroa; “Lotería”, Prince Royce; “Tengo un Dios”, Silvestre Dangond; “Un amor eterno”, Marc Anthony; “Víctimas las dos”, Víctor Manuelle y La India.

Colaboración del año – tropical: “Búscame”, Kany García y Carlos Vives; “De vuelta pa’ la vuelta”, Daddy Yankee y Marc Anthony; “Lo veo y no lo creo”, Willy García y Gilberto Santa Rosa; “Señor juez”, Ozuna y Anthony Santos; “Víctimas las dos”, Víctor Manuelle y La India.

