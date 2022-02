La poderosa razón por la que Pilar Montenegro no volverá al espectáculo

Tras varios años de ausencia, los integrantes de Garibaldi volvieron a reunirse para darle vida a la afamada banda que brilló en los años 90, pero sin Pilar Montenegro.

Formada por Sergio Mayer, Paty Manterola, Charly López, Katia y Luisa Fernanda volvió a hacer acto de presencia ante miles de seguidores de la música pero con la gran ausencia de la cantante y de Xavier Ortiz.

Xavier perdió la vida en 2020 luego de suicidarse al enfrentar un duro cuadro de depresión. Mientras que la antes mencionada no participará en el reencuentro porque está negada a volver al medio artístico según contaron sus ex compañeros.

Aunque los integrantes de la banda están interesados en plasmar su historia en una serie biográfica, ella no participará más en ningún proyecto relacionado, ni con el grupo ni con el medio artístico.

Luisa también se encargó de asegurar que Pilar Montenegro no volverá a los escenarios.

“Eso sí se los digo desde el principio, Pilar no va a estar, Pilar está retirada. Nno tiene intenciones de volver nunca más, no le interesa saber nada del medio del espectáculo, de la prensa, de los medios en general, no quiere saber absolutamente nada”, contó.

De igual manera, manifestó que ni ella ni sus compañeros volverán a insistirle para que forme parte de ello.

“Eso realmente lo tendrá que negociar la productora o el director o quienes vayan a ser, pero la verdad no lo creo, porque ella no quiere, o sea, ella no quiere, ha sido conflictivo que la gente entienda que nosotros no podemos forzar a alguien que no quiere estar”, mencionó.