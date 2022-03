VIDEO. Avión donde viajaba Miley Cyrus fue impactado por rayo

Miley Cyrus tenía previsto cantar en la capital de Paraguay. Sin embargo, la jornada del festival Asunción se canceló por la tormenta que también provocó el aterrizaje de emergencia de la aeronave donde viajaba la artista.

La estadounidense publicó en su cuenta de Twitter unas impactantes fotos y videos tras el incidente.

“Nuestro avión quedó atrapado en una gran tormenta inesperada y fue alcanzado por un rayo“, escribió la cantante a sus millones de seguidores. Al momento confirmó que la tripulación, su banda, amigos y familiares que viajaban junto a ella “están a salvo después de un aterrizaje de emergencia”.

“Lamentablemente no pudimos volar a Paraguay”, agregó en una serie de mensajes en Twitter, en los que incluyó un video de la tormenta desde la ventanilla del avión.

-->

To my fans and everyone worried after hearing about my flight to Asunción. Our plane was caught in a major unexpected storm and struck by lighting. My crew , band , friends and family who were all traveling with me are safe after an emergency landing. pic.twitter.com/NhKrospppN

— Miley Cyrus (@MileyCyrus) March 23, 2022