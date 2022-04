El jugador de Comunicaciones, Alexander Larín, dijo que se siente feliz por la victoria en el Clásico 320 y que en su mente y en la del equipo solo queda el título de la Liga Nacional.

En una charla con el “Súper Deportivo”, de Emisoras Unidas, Larín dio sus impresiones sobre el partido y también confesó que el equipo se esfuerza por mantener el nivel que tuvo en los torneos internacionales que jugó recientemente.

¿Cómo se siente tras la victoria?

Muy contento de haber ganado un partido tan importante contara nuestro archirrival, eso nos llena de mucha confianza, era el objetivo que nos habíamos trazado y estamos muy felices.

¿Cuál era la idea real para enfrentar a los rojos?

En la primera vuelta cometimos errores puntuales, la mentalidad para el partido de ayer, era borrar la imagen que habíamos dejado en el trébol, ayer fue un partido muy bonito donde desde el primer minuto mostramos intensidad y ganas de salir a buscar el partido y gracias a Dios las cosas se dieron.

Se acabó la eliminatoria, solo le queda Comunicaciones…

Los partidos de eliminatoria terminaron para nosotros, pero muy satisfecho por el rendimiento de la selección, tuvimos partidos importantes. Ahora en mi mente solo queda Comunicaciones, nos vamos a esforzar. El compromiso es notorio, el objetivo primordial es el título, que lastimosamente se nos ha escapado.

¿Qué le hace falta a Comunicaciones para mantener su nivel de juego?

La participación internacional fue exigente y tratamos de tener el mismo ritmo en la liga local, pero a veces hay árbitros que nos pitan en contra, nos meten al arco inconscientemente, son detalles que afectan el ritmo que queremos imponer. En la participación internacional que tuvimos tuvieron mucho que ver las canchas en óptimas condiciones. Acá a veces vamos a canchas complicadas, no son excusas, pero las canchas marcan ritmos de juego muy diferentes.

La cancha que visitarán el miércoles (Xelajú MC) es difícil…

Es una cancha complicada, yo estuve ahí el torneo antepasado y no van a querer perder, más en la situación que se encuentran, tenemos que ir a buscar el resultado desde el primer minuto.

#Clásico320 | Así marcó Alexander Larín el segundo tanto de Comunicaciones en el minuto 89 Comunicaciones 👻 2-0 Municipal 😈 📽️ @noel_solis pic.twitter.com/DIszPjbrYK — El Mejor Equipo (@EUDeportes) April 4, 2022

¿Rubilio Castillo le pidió el penalti?

Cuando le cometen el penalti me acerqué con Lynner para ver quien iba a patear. Yo soy uno de los que pateo penales en el equipo, Rubilio me lo pidió, me dijo que se quería estrenar en la Liga y se lo di, pero después me mandaron a decir desde el banquillo, el técnico Willy, que yo tenía que cobrarlo, me tocó ejecutarlo, pero él no se molestó.

Toca alcanzar a Malacateco…

Si salimos a buscar los resultados de los partidos que tenemos pendientes y los ganamos creo que nos ponemos en el primer lugar. Somos un equipo grande que tratamos de jugar de la mejor manera y quedarnos con los tres puntos.

¿Cree que jugará en el amistoso contra Guatemala?

No se sabe si estaré convocado, si llegan a arreglos, sería bonito enfrentar a la selección de Guatemala, que viene haciendo bien las cosas con el nuevo cuerpo técnico, que han tenido fogueos que ayudan y solo desearle lo mejor en las eliminatorias que le vendrá a Guatemala, que es un país al que le he tomado mucho cariño.