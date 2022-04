Fallece Dick Smith, director, actor y promotor de las artes escénicas en Guatemala

Dick Smith vivió más de 50 años en Guatemala y tuvo una reconocida trayectoria en la historia del teatro nacional. En la madrugada de este martes se dio a conocer la noticia sobre su muerte. Por el momento se desconoce la causa de su deceso.

“Que en paz descanse Dick Smith, una figura importante en el medio artístico escénico de Guatemala. Su único sentido del humor y su entusiasmo por la vida lo caracterizaba. El teatro lleva su nombre pero siempre insistió en pagar sus entradas. Gran persona y querido amigo. Que en paz descanse”, comentó la soprano Karin Rademann en sus redes sociales.

Su carrera

Dick Smith vino por primera vez a Guatemala en 1958 y tres años después inició su carrera en la dirección, actuación y dramaturgia.

Trabajó en el teatro guatemalteco con grandes artistas como Yolanda Williams, Consuelo Miranda, Mildred Chávez, Frida Henry, María Teresa Martínez, Joam Solo, Guillermo Monsanto, Giacomo Buonafina, entre otros.

Entre sus mayores aportes se puede mencionar que en la década de los años sesenta realizó los primeros musicales de obras de teatro, así como junto a su esposa, Alma de Smith, tradujeron guiones del inglés al español. También creó el premio Opus, para reconocer lo mejor de la excelencia artística de Guatemala.

Entre sus obras destacan: I Do! I Do! (1971), Una mujer sin importancia (1980), Bloomers (1993) Héroes ausentes (2001) y No panic on the Titanic (2011), la última que realizó.

El Teatro Dick Smith del Instituto Guatemalteco Americano (IGA) lleva su nombre, en tributo a su aporte en las artes y los programas educativos de teatro y ópera.

