VIDEO. Roger, el hondureño que asegura ser el doble de Cristiano Ronaldo

Roger Alexander Casalegno, es un joven hondureño que ya resalta por asegurar en las redes sociales que tiene un parecido físico con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, del Manchester United, a quien admira y emula en sus actuaciones deportivas.

El hondureño cuenta con un perfil en Facebook, donde en su foto principal aparece posando de frente y vistiendo una camisa alternativa del Manchester United, donde milita actualmente el luso.

“La verdad es que sé que me parezco a Cristiano Ronaldo, no al 100 por ciento, pero tengo aires y eso me puede ayudar a realizar mi sueño”, aseguró el joven hondureño en redes sociales.

Mensajes de apoyo de su familia

Por su parte, Roger cuenta ya con más de 500 seguidores y en su foto de perfil de Facebook ya ha recibido mensajes de apoyo de familiares y amigos:

“Dios te bendiga y te ayude a cumplir todas tus metas, amen”, “Mucho éxito”, “Saludos Rorro, bendiciones”, son algunos de los comentarios de amigos que ha recibido el CR7 hondureño.

Asimismo, el joven originario de Olancho asegura en redes sociales que su sueño es convertirse en futbolista, sin embargo, resalta que no ha recibido el apoyo necesario para lograrlo.

“Mi sueño ha sido el futbol desde que tenía 14 años, pero no he encontrado apoyo ni ayuda de nadie, pero sigue siendo mi sueño porque creo mucho en Dios”, afirmó Roger.

Por otro lado, Casalegno asegura que su mayor parecido con CR7 está en su sonrisa y en su mirada y a la vez destaca por emular bien la manera en la que el exjugador del Real Madrid celebra sus goles.