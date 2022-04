Hacen pedazos a Lis Vega por el exceso de cirugías en la cara

Lis Vega se ha caracterizado por tener unas curvas exuberantes y que enamoran a cualquiera, pero al parecer no se resigna a envejecer debido a los notorios “arreglitos” a los que se ha sometido.

La vedette decidió someterse a retoques estéticos en el cuerpo y los comentarios no se han hecho esperar, incluso la compararon con Michael Jackson.

Desde hace días está el centro de la polémica y generando muchas críticas en las redes sociales, solo que ahora no fue por presumir las curvas de infarto, sino por mostrar un rostro completamente irreconocible.

LIS VEGA ANTES*

Los fans hicieron comentarios negativos por el aspecto de su cara, y le hicieron saber lo “horrible” que se ve tras destrozarse.

Fue exactamente a través de su perfil oficial de Instagram, en donde la también cantante sorprendió a cerca de 2 millones de seguidores, con quienes compartió una instantánea en la que apareció luciendo un cutis diferente al que los tenía acostumbrados.

Todo estas críticas paracen no importarle mucho a ella y por eso nuevamente acudió al cirujano plástico. Después de esta nueva manita de gato, TV Notas la entrevistó.

Según reveló se puso bótox, luego se estiró la cara y el cuello. Ella confesó que la razón de seguir haciéndose arreglitos es porque siendo una figura pública le preocupa cómo luce.

Y es que para la bailarina entrar al quirófano para realizarse arreglos es algo que ve con normalidad y la tiene sin cuidado lo que opinen de ella.

“Al final es mi cuerpo, a nadie le afecta que yo me haga o lo que n me haga. ¿Cuál es el problema?, es mi decisión. Me gusta tanto que lo vuelo a hacer cada ocho meses y hasta por encima de mis papás que no les gusta o por encima de amigos que amo que me dicen: ‘estás muy exagerada’ y no me importa”, detalló ante la cámara del periodista Eden Dorantes.