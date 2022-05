VIDEOS. Desde la ventana, mujeres asaltan un bus del Express Roosevelt

En redes sociales se difundieron dos videos de un asalto ocurrido en un bus del Express Roosevelt, el cual fue protagonizado por dos mujeres que despojaron de sus pertenencias a los pasajeros desde la ventanilla de la unidad.

La grabación muestra el momento en que una de las asaltantes desde la parte de afuera por medio de la ventana logra sustraer los objetos de valor de uno de los pasajeros. Mientras que otros usuarios con sus teléfonos celulares captaron la secuencia del atraco.

En otro video se observa lo que ocurre en el interior de la unidad, en donde otra de las mujeres hace lo mismo mientras los usuarios denuncian el hecho al piloto del Express Roosevelt. Por este caso, la Policía Nacional Civil (PNC) no ha efectuado ninguna captura.

El 6 de mayo pasado, las autoridades de Mixco dieron a conocer que hasta tres asaltos por día se han registran en el servicio de transporte Express Mixco. De acuerdo con el vocero de la municipalidad, Mynor Espinoza, la mayoría de atracos han ocurrido en el ingreso a la ciudad de Guatemala.

Agregó que están incrementando la seguridad con agentes de la Policía Municipal y que ya se solicitó apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), para mermar los asaltos a las unidades de transporte. Espinoza dijo que las personas también pueden hacer su denuncia al número telefónico 1593 para dar características de los delincuentes. Por esta situación, el alcalde mixqueño, Neto Bran, informó que agentes de la Policía Municipal estaban custodiando las unidades, para evitar los asaltos. Por este nuevo caso, aún no hay ningún pronunciamiento del alcalde.

“Ya vieron que si se puede !! Si yo no pongo mi policía municipal en los buses express seguirán asaltando los delincuentes, despojando de sus pertenencias a los vecinos en jurisdicción de Ciudad de Guatemala y desde que está mi policía en los buses no tenemos asaltos. No se porque yo tengo que hacerle el chance a la PNC ? Las cosas se pueden hacer , pero no hay voluntad de darle seguridad a la población!! Saben tengo hasta policía de particular disfrazados de vecinos infiltrados en los buses para agarrar a estos hijos de la chingada!!”, comentó el 9 de mayo el jefe edil.