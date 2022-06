VIDEO. Caballo embistió a agente de la PMT en Retalhuleu

En redes sociales se hizo viral que muestra el momento en que un caballo embiste a un agente de la Policía Nacional de Tránsito (PMT) de Retalhuleu durante un desfile hípico que se llevó a cabo este fin de semana. La actividad se desarrolló en un centro educativo militar de de ese departamento ubicado en la colonia Concepción.

La grabación muestra al PMT, que se conduce en motocicleta, realizar maniobras para el control del tránsito. Sin embargo, es alcanzado por una de las jinetes, quien no logró esquivarlo y lo embiste con su caballo. Fue uno de los espectadores del desfile que captó el momento exacto con su teléfono celular.

En el video se aprecia cuando el agente cae del vehículo de dos ruedas, mientras la jinete continúa su marcha. Otro pasa a la par, pero tampoco detiene su marcha, por lo que los asistentes reaccionan de inmediato y auxilian al policía de tránsito.

Se desconoce la identidad del agente de la PMT y su estado de salud. Pero por lo visto en la grabación no habría sufrido alguna lesión grave. El caballo tampoco habría sufrido algún daño.

El video generó opiniones divididas sobre lo ocurrido al policía de tránsito. Aunque para algunos usuarios es algo gracioso otros consideran que pudo ocurrir alguna tragedia:

“Ya deberían de prohibir esos desfiles hípicos. Eso es maltrato animal en todo su esplendor. Igual que los jaripeos y palenques. Pudo ocurrir una tragedia con el policía de tránsito”.

“Esos desfiles hípicos son bien peligrosos..😳 Hasta que no pase una desgracia, se lamentarán de hacerlos.🤔🤔 Yo he visto accidentes en estos desfiles porque los caballos no pueden caminar bien sobre asfalto con sus herraduras. Pobre policía salió muy lastimado, no debería ser motivo de burla y risas. También es un ser humano…😔”