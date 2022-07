Denuncian al Ministro de Comunicaciones por acciones tras hundimiento en Villa Nueva

La diputada Sonia Gutiérrez, de la bancada Winaq, presentó una denuncia penal en contra del ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, por supuestas irregularidades en la atención del hundimiento que se formó en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico.

Según la legisladora, al momento de autorizar la aplicación del lodocreto en el área de la caverna se dieron supuestas anomalías.

En su opinión, el funcionario pudo haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Explicó que los hallazgos se dieron como resultado de la fiscalización realizada por el bloque legislativo al que representa.

“He citado al ministro, a los funcionarios para que me expliquen sobre el tratamiento del socavamiento y del lodocreto que en un momento dado se vertió y desapareció”, explicó.

Agregó que Maldonado no se ha acudido a las convocatorias y que solo envió a delegados de Covial, quienes confirmaron que quien tomó la decisión de colocar ese material fue el ministro.

Además, mencionó que no hubo ninguna fundamentación por la cual se actuó de esa manera. “El subsecretario de Corned no nos brindó ninguna opinión, porque no la hubo de parte de esa institución”, destacó.

Tampoco se les compartió las consultorías que respaldan el actuar por lo que, de acuerdo con Gutiérrez, hay muchas dudas, cuestionamientos e irregularidades relacionadas con tal decisión.

Auditoría por hundimiento

A inicios de julio, Gutiérrez solicitó a la Contraloría General de Cuentas realizar una auditoría especial al Ministerio de Comunicaciones con el fin de establecer el costo del concreto fluido que fue vertido en el hundimiento del kilómetro 15 de la carretera al Pacífico.

La legisladora remitió un oficio al titular de la referida entidad, Edwin Salazar, en el que señala que la referida información no fue proporcionada por parte de las autoridades de la cartera, a pesar de que se les solicitó durante una citación.

#EUNacionales La legisladora Sonia Gutiérrez busca que la Contraloría General de Cuentas establezca a cuánto ascendió la inversión para el vaciado de concreto fluido en el socavamiento de la ruta al Pacífico.https://t.co/EifOk8oU9c — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) July 13, 2022