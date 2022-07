PDH se pronuncia sobre visita de Giammattei a Ucrania

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, se pronunció acerca de la visita del presidente Alejandro Giammattei a Ucrania, en la cual se solidarizó con su homólogo, Volodimir Zelenski, por los efectos del conflicto que mantiene ese país con Rusia.

A criterio del magistrado de conciencia, si bien la política exterior es algo que le compete al presidente de la república, es preocupante lo que ocurrió recientemente, pues el mandatario se mostró intranquilo por lo que ocurre en otros países, pero aseguró que en ciertos casos ha evitado hablar de lo que ocurre en su propio país.

“Yo pienso que es preocupante la situación de la guerra de Rusia y Ucrania, pero me llamó curiosamente la atención el mensaje de que no puede ser indiferente ante el dolor, la violencia, entre otros temas”, dijo.

Añadió que a lo interno hay hechos en los que él, según sus palabras, no ha sido nada empático con las víctimas de sufrimientos a causa de problemáticas como la desnutrición y las agresiones e incluso muertes violentas de defensores de derechos humanos.

“Me llamó la atención. Lógicamente tuvo su minuto de fama a nivel internacional”, resaltó Rodas.

#EUNacionales El Procurador @JordanRodas se refirió a la reciente visita a Ucrania que realizó el presidente @DrGiammattei Visite ► https://t.co/hCZZGqtN9j pic.twitter.com/INtIkPNqIM — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) July 28, 2022

Medidas por guerra entre Ucrania y Rusia

En ese contexto, Rodas expuso que, si realmente hubiera coherencia entre esa indignación que Giammattei expresó hacia los actos de Rusia, tendría mucho más fácil tomar alguna de las dos siguientes medidas diplomáticas: llamar en consulta al embajador en Moscú o romper relaciones.

También, el entrevistado señaló que el gobernante podría optar por una postura que incluya demandar a la empresa rusa con la que se hizo el negocio de la adquisición de vacunas Sputnik, mismo que consideró como una estafa para Guatemala.

“Las compramos al contado y fueron viniendo a plazos y muchas de ellas ya vencieron”, manifestó acerca de las dosis contra Covid-19.

Finalmente, aseguró que en la relación con Rusia hay hechos de los que ya no se ha mencionado nada, entre estos habló de una “famosa alfombra roja”, pero no amplió mayores detalles. Únicamente se limitó a decir que las investigaciones les competen a otras instituciones y no al PDH.

#EUNacionales “Lamentamos profundamente las observaciones antirusas que no corresponden al carácter amistoso y mutuamente respetuoso de las relaciones bilaterales ruso-guatemaltecas”, expresó la sede diplomáticahttps://t.co/XIUAIN33sS — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) July 27, 2022