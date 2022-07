Rebel Wilson presume cuerpazo en bikini tras perder casi 80 libras

Después de una agenda apretada, Rebel Wilson está disfrutando de unas merecidas vacaciones a bordo de un elegante barco y en las redes sociales compartió algunos detalles.

En una reciente publicación que compartió la actriz en Instagram hizo alarde de su dramática pérdida de peso y talento frente a la cámara ataviada con un pequeño traje de baño rosa salmón de estilo vintage.

Fue fotografiada en la popa de un elegante yate tomando el sol vestida con un conjunto de Lisa Marie Fernandez, compuesto por un bikini de cintura alta con botones blancos por el frente, además de un sostén bandeau y una torera de manga tres cuartos.

Las prendas Poppy, inspiradas en la década de los 50, fueron confeccionadas sobre jacquard de cuadros rosas y detalles metalizados. n

Los fans no tardaron en comentar la nueva figura de la estrella, halagando lo hermosa que se luce delgada y feliz.

Durante su tour de lujo, Rebel Wilson viajó a Londres para asistir a una presentación especial del musical Volver al Futuro, además estuvo presente en las finales de Wimbledon junto a la crème de la crème de Reino Unido, incluidos los duques de Cambridge.

Recientemente acaparó la atención mediática debido a la presión que recibió por parte de un medio australiano de revelar su relación no heterosexual con una diseñadora de Los Ángeles.

Según los informes, el periodico Sydney Morning Herald estaba planeando adelantar la revelación sobre las preferencias a través de un artículo exclusivo para en el que querían incluir las afirmaciones de la celebridad.

Ella se pronunció al respecto a través de Twitter sin dar más detalles sobre lo que pasó con el medio y las amenazas que recibió.

Thanks for your comments, it was a very hard situation but trying to handle it with grace 💗

— Rebel Wilson (@RebelWilson) June 12, 2022