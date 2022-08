FOTOS: Aviones militares de China incursionan en zona de defensa aérea de Taiwán

Autoridades de Taiwán señalaron el miércoles la incursión de 27 aviones militares de China en su zona de defensa aérea, un día después de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU. a la isla, situación que avivó las tensiones entre ambos territorios. “27 aviones del Ejército Popular de Liberación de China (EPL) ingresaron el 3 de agosto de 2022 en la zona circundante” al espacio aéreo de Taiwán, indicó en Twitter el ministerio taiwanés de Defensa, adjuntando fotografías.

Tras esta noticia, el G7 criticó el miércoles la decisión del gobierno chino de realizar maniobras militares cerca de territorio taiwanés, calificándola de “injustificada”. “No existe ninguna justificación a utilizar esa visita como pretexto a una actividad militar agresiva en el estrecho de Taiwán”, afirmaron en un comunicado los jefes de la diplomacia del G7, bloque integrado por EE. UU., Canadá, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.

China anunció a finales de julio que daría inicio a una serie de maniobras militares, comenzando con “disparo de municiones reales de largo alcance” en el estrecho de Taiwán, que separa la isla de China continental. Estas maniobras son “una medida necesaria y legítima para responder a las graves provocaciones de algunos políticos estadounidenses e independentistas taiwaneses”, sostuvo la diplomacia china.

Sin embargo, Taipéi se mantiene desafiante ante las amenazas de maniobras militares chinas cerca de sus costas. “Frente a las crecientes y deliberadas amenazas militares, Taiwán no retrocederá (…) Mantendremos la línea de defensa de la democracia”, declaró la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen.

Grateful to have friends in the international community standing with #Taiwan to defend democracy & uphold regional security. Thank you @SpeakerPelosi & all the members of your delegation for coming to Taiwan & expressing your support. https://t.co/2EdwsiF8t3

— 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) August 3, 2022