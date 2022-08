Los mejores memes del gol de “chilena” de Messi en la liga francesa

Lionel Messi, con un doblete y sobre todo un tanto espectacular de espaldas al arco, y Neymar, con un gol y tres asistencias, fueron las estrellas absolutas del París Saint-Germain en el triunfo 5 a 0 en el campo del Clermont, este sábado en la primera jornada de la Ligue 1 francesa. En ausencia de Kylian Mbappé por lesión, los dos sudamericanos brillaron con fuerza.

Messi rubricó la goleada con un tanto para el recuerdo, controlando con el pecho un pase en largo de su compatriota argentino Leandro Paredes y rematando de espaldas al arco, para poner el 5 a 0 definitivo en el minuto 86. Poco antes, en el 80, “la pulga” había conseguido su primer tanto del partido y de esta Ligue 1 al empujar a placer un pase de la muerte ofrecido casi a modo de regalo por Neymar.

El gol de espaldas al arco de Lio rápidamente se hizo viral en redes sociales, lo cual generó alegría entre los fanáticos del argentino por marcar por primera vez de esa manera. Sin embargo, también hubo un debate porque aficionados del futbol aseguran que esa no es auténtica chilena o chalaca, sino una tijereta, y no faltaron los que hicieron los tan necesarios memes.

Tampoco faltó el que quiso comparar el gol de chilena que le hizo Cristiano Ronaldo a la Juventus en las eliminatorias de la Champions League del 2018, pero no hay punto de comparación, debido a que el gol de Messi no es chalaca como tal y fue contra Clermont, club que quedó en el lugar 17 de la liga francesa, la sexta mejor de Europa.

Best Bicycle Kicks goals in football by Lionel Andrés Messi pic.twitter.com/fW8mRgLrwv

— Coronando👑 (@AkazaRM14) August 6, 2022