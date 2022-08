“Esto es el primer escalón”, Nelson Carreras brinda conferencia de prensa

Nelson Carreras, quien puso en alto el nombre de Guatemala en la última generación de “La Academia: 20 años“, regresó este sábado a su país. Tras un espectacular recibimiento en el Aeropuerto Internacional La Aurora, se llevó a cabo un recorrido en caravana hacia el Parque Erick Barrondo, zona 7, donde el artista brindará un concierto gratis.

Previo a deleitar a cientos de chapines que se hicieron presentes, Nelson Carreras brindó una conferencia de prensa. Una de las preguntas que sobresalió fue que teniendo él 21 años qué les diría a los jóvenes.

“Lo que le diría a los jóvenes es que los sueños se pueden cumplir. Yo he sido una personal normal, con muchos sueños, varias veces frustrado porque no sabía si lograría mi sueño de poder cantar y que las personas me conocieran. Sin embargo, para mí esto es el primer escalón porque ahora debo ya lanzar música, trabajar mucho, para que no me olviden. Todo se puede lograr si uno es persistente”, comentó.

Durante la conferencia, la madre de Nelson Carreras se sentó al lado y expresó: “No es lo mismo ver crecer a tu hijo y después verlo como ha evolucionado como persona, como artista, profesionalmente. Además de ser su madre soy su fan, estoy muy orgullosa y agradecida de todas las personas que lo han apoyado”.

-->

Además, Nelson Carreras habló sobre sus proyectos de trabajar su propia música y sobre la invitación de Lola Cortés, jurado de La Academia. “Si me veo en el teatro musical y la maestra Lola Cortés se ofreció a prepararme, imagínense quién va a decir que no a tremenda actriz, definitivo me veo en eso”, agregó con una gran sonrisa. “Para mí es un sueño hecho realidad lo que estoy viviendo, el sentir el apoyo, el cariño de las personas y saber que no debo dormirme, que debo avanzar en mi carrera. Tengo muchos planes y espero seguir poniendo el nombre de Guatemala en alto”, agregó.

Lee también: ►Artista jalapaneco entrega personalmente dibujo a Nelson Carreras